Renegade spinge Jeep in Brasile: maggio da applausi per il marchio americano

Jeep chiude maggio con un segnale forte sul mercato brasiliano. Il marchio ha registrato 10.393 immatricolazioni nel mese, con una crescita del 22% rispetto ad aprile, confermando una fase commerciale particolarmente positiva. Dall’inizio dell’anno le vendite hanno già superato quota 45.000 unità, un risultato che conferma la solidità della gamma e la capacità del brand di restare competitivo in uno dei mercati più importanti del Sud America.

Advertisement

Jeep cresce in Brasile grazie alla Renegade, che segna il suo miglior mese del 2026

A spingere il risultato è stata soprattutto la nuova Jeep Renegade, protagonista del suo miglior mese dell’anno. A maggio il SUV compatto ha raggiunto 4.323 unità vendute, con un incremento del 37,5% rispetto al mese precedente. Un balzo significativo, accompagnato anche da una crescita di 0,3 punti percentuali nella quota di mercato.

Il dato più interessante riguarda però le versioni ibride MHEV, che hanno rappresentato il 55% delle Renegade vendute nel mese. Un segnale chiaro: il pubblico brasiliano sta rispondendo con interesse alla proposta elettrificata del modello, che resta una delle icone più riconoscibili del marchio.

Advertisement

La Compass continua invece a recitare il ruolo di punto fermo della gamma Jeep in Brasile. Con 4.583 unità vendute a maggio, il SUV si conferma leader tra i modelli di medie dimensioni, mantenendo la prima posizione in un segmento sempre più affollato.

Nel cumulato annuo, la Jeep Compass ha raggiunto 22.903 immatricolazioni, risultando l’unico C-SUV a superare quota 20.000 unità nel 2026. La quota di mercato del 20,2% rafforza ulteriormente il peso commerciale di un modello che continua a convincere grazie a tecnologia, sicurezza, prestazioni e alla tradizionale vocazione fuoristrada del marchio americano.

Buoni segnali arrivano anche dalla Jeep Commander, che a maggio ha totalizzato 1.456 unità vendute. Da inizio anno il modello ha raggiunto 6.672 immatricolazioni, con una crescita dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un andamento che contribuisce a rendere ancora più equilibrato il portafoglio Jeep, oggi costruito su tre modelli capaci di parlare a pubblici diversi.

Advertisement

Hugo Domingues, responsabile Jeep per il Sud America, ha sottolineato il peso del primo mese completo di vendite della nuova Renegade, definendo molto positivo il risultato ottenuto dal modello e dalle sue versioni ibride MHEV. Il manager ha poi ricordato la leadership della Compass e la crescita della Commander, guardando con fiducia ai prossimi mesi.

A completare il quadro arriverà nel 2026 la nuova Jeep Avenger, destinata ad ampliare ulteriormente una gamma già molto forte. Per Jeep, il Brasile resta così un terreno strategico: un mercato dove innovazione, SUV ed elettrificazione stanno diventando sempre più centrali.