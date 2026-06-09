Nuova Alfa Romeo GTV, la coupé che fa sognare: linee mozzafiato, ma il ritorno resta complicato

La Nuova Alfa Romeo GTV torna a far parlare gli appassionati, almeno sul piano dell’immaginazione. Le immagini pubblicate su Facebook dal creatore digitale Roibeárd Gráinséir mostrano una coupé moderna, filante e aggressiva, capace di riportare alla mente uno dei nomi più affascinanti della storia recente del Biscione.

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Un render immagina una nuova Alfa Romeo GTV moderna e aggressiva, ma il ritorno della coupé resta lontano

Va precisato che si tratta di un render indipendente, quindi non di un progetto ufficiale Alfa Romeo. Eppure il risultato colpisce. La vettura immaginata dal designer ha proporzioni da vera gran turismo: cofano lungo, abitacolo arretrato, tetto basso e una coda muscolosa. Il frontale richiama subito l’identità Alfa, con lo scudetto centrale ben marcato, fari sottili e un paraurti scolpito che dà alla vettura un aspetto sportivo senza cadere nell’eccesso.

Vista di lato, questa ipotetica Nuova Alfa Romeo GTV punta tutto su eleganza e tensione delle superfici. La linea del tetto scende morbida verso il posteriore, mentre i grandi cerchi e le carreggiate larghe suggeriscono prestazioni importanti. Anche la coda appare molto riuscita, con gruppi ottici sottili, diffusore pronunciato e scarichi ben visibili, dettagli che rafforzano l’idea di una coupé pensata per chi ama guidare.

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Purtroppo, al momento, una vettura di questo tipo appare assai difficile da immaginare nella gamma Alfa Romeo. Il mercato delle coupé tradizionali è diventato sempre più ristretto e il marchio del Biscione sembra concentrato su modelli capaci di garantire volumi maggiori, soprattutto SUV e berline sportive. Una nuova GTV richiederebbe investimenti importanti e una strategia molto chiara sul posizionamento.

Qualche spiraglio potrebbe aprirsi più avanti, magari dopo il 2030, se Alfa Romeo riuscirà a consolidare vendite, redditività e presenza internazionale. In quel caso, un modello emozionale come la GTV potrebbe tornare a essere preso in considerazione come auto d’immagine, destinata a rafforzare il lato più passionale del marchio milanese.