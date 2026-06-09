Fiat vince agli NC Awards col film “Ritornerai” dedicato al lancio della 500 Hybrid

Fiat si è aggiudicata il primo premio nella categoria “Campagna Televisiva/Cinema” degli NC Awards. Un riconoscimento fra i più autorevoli nel campo della comunicazione italiana. Il premio conquistato da Fiat è relativo al film “Ritornerai” realizzato per celebrare il ritorno della produzione della nuova 500 Hybrid presso lo storico stabilimento torinese di Mirafiori.

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Il progetto del film “Ritornerai” si distingue per la sua forza narrativa ed estetica ed è stato premiato per aver raccontato in maniera innovativa ed emozionale il legame fra heritage e futuro di Fiat. Per fare ciò ha interpretato in chiave contemporanea quello che è uno fra i simboli sicuramente più iconici del Made in Italy.

Col film Fiat ha voluto rimarcare la continuità della propria storia industriale

Il film, ideato da Leo Burnett e diretto da Ago Panini con la produzione di Movie Magic, mette al centro la continuità della storia industriale del costruttore torinese oltre che quella culturale unica. Ovvero quelle che mettono assieme la Fiat 500 e la fabbrica stessa di Mirafiori. Lo fa puntando su quello che è un suggestivo racconto visivo che il film mette in scena puntando su un salto temporale in cui lo stabilimento di Mirafiori degli Anni Sessanta prende vita per avviare la produzione della Fiat 500 Hybrid dei giorni nostri.

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In questo modo viene messo in pratica un vero e proprio dialogo fra epoche differenti, lì dove il passato e il presente si incontrano per dare forma al futuro. Di certo uno fra gli elementi che hanno contributo all’attribuzione del riconoscimento nei confronti di Fiat è stato quello legato alla scelta estetica.

Si è infatti adoperato un bianco e nero moderno che appare anche lontano da ogni intento nostalgico. Un approccio che è uno strumento espressivo utile per evocare la memoria senza però restare ancorati a questa.

In questo universo visivo che si viene a creare, il colore emerge in maniera selettiva approntando un approccio narrativo evidenziato dagli elementi contemporanei della nuova 500 ibrida che diventa un simbolo del presente e dell’innovazione. Il film combina infatti elementi di archivio originali, che provengono dal Centro Storico Fiat, abbinati ad elementi più contemporanei tramite un sofisticato processo di restauro e integrazione digitale. In ogni modo tutti gli elementi contemporanei sono stati ricostruiti con grande precisione, in modo da dialogare con l’ambientazione originale rispettando le luci, le inquadrature e i movimenti che si integrano alla perfezione per creare un racconto fluido lungo un’unica linea temporale. In definitiva Fiat, col film “Ritornerai” ha voluto celebrare il ritorno della 500 Hybrid a Mirafiori, ovvero la necessità di ribadire una visione che guarda al futuro a partire dalle proprie radici per mantenere viva una storia che non smette mai di evolversi.