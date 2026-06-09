Alfa Revival Cup 2026: il secondo round a Varano ridisegna gli equilibri

Lo scorso weekend, sul circuito di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, si è svolto il secondo round dell’Alfa Revival Cup 2026. È stata una sfida appassionante, che ha conferito alchimie nuove ai giochi gerarchici.

Advertisement

Gli onori della gloria, nel raggruppamento G/H/I, sono andati a Massimo e Marco Guerra, che si sono imposti a bordo di una Giulia Sprint GTA del Carrera Team. Dietro di loro è giunto Davide Bertinelli, su un’Alfa Romeo 1750 GTAm, mentre al terzo posto si è insediata la vettura gemella di Mathias e Fabian Körber.

Nel raggruppamento E/F la vittoria è andata a Francesco Pantaleo sulla Giulia Sprint GTA del Carrera Team, che ha preceduto al traguardo la vettura dello stesso tipo portata in gara da Giovanni Serio e Franco Mischis. Gradino più basso del podio per i fratelli Emanuele e Alessandro Morteo, che hanno gestito bene la loro Alfa Romeo Giulietta TI.

Advertisement

Foto Canossa

La gara appena andata in archivio è stata interessante dal punto di vista sportivo, confermando la bontà della serie del “biscione“, capace di esprimere spunti molto elettrizzanti, tanto per i protagonisti quanto per il pubblico. L’Alfa Revival Cup ribadisce il suo appeal, che resiste alle insidie del tempo.

Nell’appuntamento di Varano de’ Melegari, in alcuni frangenti di gara la lotta è stata molto accesa. I giri iniziali dell’appuntamento emiliano hanno registrato un bel duello nel G/H/I tra Davide Bertinelli e Marco Guerra.

Il primo dei due, che aveva guadagnato la pole position nelle qualifiche, si è subito messo al comando con la sua 1750 GTAm dell’Alfa Delta OKP, ma poi è stato il rivale del Carrera Team a prendere progressivamente il controllo della corsa, costruendo un margine che si è rivelato decisivo nel corso dell’ora di gara.

Advertisement

Alle loro spalle si è sviluppata una lotta particolarmente intensa per le posizioni di vertice, che ha regalato buone dosi di adrenalina anche agli spettatori. Peter Bachofen ha occupato stabilmente la zona podio nella prima parte di gara, mentre Mathias Körber ha progressivamente recuperato terreno insieme a Fabian Körber sulla 1750 GTAm dell’Alfa Delta OKP.

Dello stesso team, in evidenza anche Carlo Barbolini Cionini e Fred Arve Monsen, costantemente presenti nel gruppo di testa. Dopo il cambio pilota, Massimo Guerra ha preso il posto del figlio Marco, consolidando ulteriormente il vantaggio sui diretti inseguitori. Per i due una vittoria meritata in questo secondo round dell’Alfa Revival Cup 2026.

Advertisement

Dietro di loro ha chiuso il già citato Bertinelli, seguito da Mathias e Fabian Körber. Quarto posto al traguardo per Carlo Barbolini Cionini, seguito da Fred Arve Monsen. A punti anche Fabrizio Zamuner e Stefan Rollwagen, su Giulia Sprint GTA, e André Kardol, su Alfa Romeo GT Veloce 2000.

Nel raggruppamento in esame non è mancato un colpo di scena: il ritiro durante lo stint di Dario Inhelder, in corsa con Peter Bachofen, della 1750 GTAm che occupava stabilmente la terza posizione. Così si è aperto uno spazio importante per gli inseguitori.

In classe E/F il successo è andato, come già scritto, a Francesco Pantaleo, che ha gestito la gara di Varano de’ Melegari sempre dalla linea di testa. Dietro di loro i bravissimi Giovanni Serio e Franco Mischis, la cui competitività è fuori discussione. A completare il podio ci hanno pensato Emanuele e Alessandro Morteo con la loro Giulietta TI.

Advertisement

In ottica campionato, dopo la sfida dello scorso weekend si rafforza la leadership di classifica di Davide Bertinelli (30 punti), seguito da Monsen (17 punti) e Massimo e Marco Guerra (15 punti). Ridotti gli scarti fra gli inseguitori in posizione più avanzata.

Nel raggruppamento E/F, con il podio messo a segno a Varano de’ Melegari, si rafforza la leadership di campionato di Emanuele e Alessandro Morteo, con Giovanni Serio e Franco Mischis alle loro spalle. Calato il sipario sulla sfida emiliana, gli occhi di tutti sono già puntati sul prossimo appuntamento dell’Alfa Revival Cup 2026, che andrà in scena all’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, nel fine settimana del 19 luglio. Anche lì è lecito attendersi dei bei duelli e uno spettacolo tutto da godere.

Advertisement

Classifiche Alfa Revival Cup gara di Varano

Foto Canossa

Assoluta E/F

1st Francesco Pantaleo – Giulia Sprint GTA – Carrera Team

2nd Giovanni Serio / Franco Mischis – Giulia Sprint GTA – Carrera Team

3rd Emanuele Morteo / Alessandro Morteo – Giulietta TI – Irpinia Northwest Jolly

Assoluta G/H/I

1st Massimo Guerra / Marco Guerra – Giulia Sprint GTA – Carrera Team

2nd Davide Bertinelli – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP

3rd Mathias Körber / Fabian Körber – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP

Vincitori di Classe – Round 2 Varano

E TC 1300: 1° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo 2° Marco Milla / Francesco Moramarco

F TC 1600: 1° Francesco Pantaleo 2° Giovanni Serio / Franco Mischis

G2 TC 2000: 1° Davide Bertinelli 2° Mathias Körber / Fabian Körber 3° Carlo Barbolini Cionini

G2 GTS 1600: 1° Fred Arve Monsen 2° Fabrizio Zamuner / Stefan Rollwagen

I GR.5 1600: Massimo Guerra / Marco Guerra

H2 TC 2000: André Kardol

I TC 2000: Gianluca Bardelli

Classifica di Campionato dopo il Round 2



Foto Canossa Events

E/F Period

1st #10 Emanuele Morteo/ Morteo Alessandro

2nd # 125 Giovanni Serio / Franco Mischis

3rd # 16 Giampaolo Benedini / Bruno Ferrari

G/H/I Period

1st #87 Davide Bertinelli

2nd #138 Monsen Fred Arve

3rd #306 Massimo Guerra / Marco Guerra

Teams

1st Alfa Delta OKP

2nd Carrera Team

3rd Formula GT

Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa

Fonte | Alfa Revival Cup by Canossa