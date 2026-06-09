Alfa Revival Cup 2026: il secondo round a Varano ridisegna gli equilibri

Lo scorso weekend, sul circuito di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, si è svolto il secondo round dell’Alfa Revival Cup 2026. È stata una sfida appassionante, che ha conferito alchimie nuove ai giochi gerarchici.
Gli onori della gloria, nel raggruppamento G/H/I, sono andati a Massimo e Marco Guerra, che si sono imposti a bordo di una Giulia Sprint GTA del Carrera Team. Dietro di loro è giunto Davide Bertinelli, su un’Alfa Romeo 1750 GTAm, mentre al terzo posto si è insediata la vettura gemella di Mathias e Fabian Körber.
Nel raggruppamento E/F la vittoria è andata a Francesco Pantaleo sulla Giulia Sprint GTA del Carrera Team, che ha preceduto al traguardo la vettura dello stesso tipo portata in gara da Giovanni Serio e Franco Mischis. Gradino più basso del podio per i fratelli Emanuele e Alessandro Morteo, che hanno gestito bene la loro Alfa Romeo Giulietta TI.
La gara appena andata in archivio è stata interessante dal punto di vista sportivo, confermando la bontà della serie del “biscione“, capace di esprimere spunti molto elettrizzanti, tanto per i protagonisti quanto per il pubblico. L’Alfa Revival Cup ribadisce il suo appeal, che resiste alle insidie del tempo.
Nell’appuntamento di Varano de’ Melegari, in alcuni frangenti di gara la lotta è stata molto accesa. I giri iniziali dell’appuntamento emiliano hanno registrato un bel duello nel G/H/I tra Davide Bertinelli e Marco Guerra.
Il primo dei due, che aveva guadagnato la pole position nelle qualifiche, si è subito messo al comando con la sua 1750 GTAm dell’Alfa Delta OKP, ma poi è stato il rivale del Carrera Team a prendere progressivamente il controllo della corsa, costruendo un margine che si è rivelato decisivo nel corso dell’ora di gara.
Alle loro spalle si è sviluppata una lotta particolarmente intensa per le posizioni di vertice, che ha regalato buone dosi di adrenalina anche agli spettatori. Peter Bachofen ha occupato stabilmente la zona podio nella prima parte di gara, mentre Mathias Körber ha progressivamente recuperato terreno insieme a Fabian Körber sulla 1750 GTAm dell’Alfa Delta OKP.
Dello stesso team, in evidenza anche Carlo Barbolini Cionini e Fred Arve Monsen, costantemente presenti nel gruppo di testa. Dopo il cambio pilota, Massimo Guerra ha preso il posto del figlio Marco, consolidando ulteriormente il vantaggio sui diretti inseguitori. Per i due una vittoria meritata in questo secondo round dell’Alfa Revival Cup 2026.
Dietro di loro ha chiuso il già citato Bertinelli, seguito da Mathias e Fabian Körber. Quarto posto al traguardo per Carlo Barbolini Cionini, seguito da Fred Arve Monsen. A punti anche Fabrizio Zamuner e Stefan Rollwagen, su Giulia Sprint GTA, e André Kardol, su Alfa Romeo GT Veloce 2000.
Nel raggruppamento in esame non è mancato un colpo di scena: il ritiro durante lo stint di Dario Inhelder, in corsa con Peter Bachofen, della 1750 GTAm che occupava stabilmente la terza posizione. Così si è aperto uno spazio importante per gli inseguitori.
In classe E/F il successo è andato, come già scritto, a Francesco Pantaleo, che ha gestito la gara di Varano de’ Melegari sempre dalla linea di testa. Dietro di loro i bravissimi Giovanni Serio e Franco Mischis, la cui competitività è fuori discussione. A completare il podio ci hanno pensato Emanuele e Alessandro Morteo con la loro Giulietta TI.
In ottica campionato, dopo la sfida dello scorso weekend si rafforza la leadership di classifica di Davide Bertinelli (30 punti), seguito da Monsen (17 punti) e Massimo e Marco Guerra (15 punti). Ridotti gli scarti fra gli inseguitori in posizione più avanzata.
Nel raggruppamento E/F, con il podio messo a segno a Varano de’ Melegari, si rafforza la leadership di campionato di Emanuele e Alessandro Morteo, con Giovanni Serio e Franco Mischis alle loro spalle. Calato il sipario sulla sfida emiliana, gli occhi di tutti sono già puntati sul prossimo appuntamento dell’Alfa Revival Cup 2026, che andrà in scena all’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga, nel fine settimana del 19 luglio. Anche lì è lecito attendersi dei bei duelli e uno spettacolo tutto da godere.
Classifiche Alfa Revival Cup gara di Varano
Assoluta E/F
- 1st Francesco Pantaleo – Giulia Sprint GTA – Carrera Team
- 2nd Giovanni Serio / Franco Mischis – Giulia Sprint GTA – Carrera Team
- 3rd Emanuele Morteo / Alessandro Morteo – Giulietta TI – Irpinia Northwest Jolly
Assoluta G/H/I
- 1st Massimo Guerra / Marco Guerra – Giulia Sprint GTA – Carrera Team
- 2nd Davide Bertinelli – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP
- 3rd Mathias Körber / Fabian Körber – 1750 GTAm – Alfa Delta OKP
Vincitori di Classe – Round 2 Varano
- E TC 1300: 1° Emanuele Morteo / Alessandro Morteo 2° Marco Milla / Francesco Moramarco
- F TC 1600: 1° Francesco Pantaleo 2° Giovanni Serio / Franco Mischis
- G2 TC 2000: 1° Davide Bertinelli 2° Mathias Körber / Fabian Körber 3° Carlo Barbolini Cionini
- G2 GTS 1600: 1° Fred Arve Monsen 2° Fabrizio Zamuner / Stefan Rollwagen
- I GR.5 1600: Massimo Guerra / Marco Guerra
- H2 TC 2000: André Kardol
- I TC 2000: Gianluca Bardelli
Classifica di Campionato dopo il Round 2
E/F Period
- 1st #10 Emanuele Morteo/ Morteo Alessandro
- 2nd # 125 Giovanni Serio / Franco Mischis
- 3rd # 16 Giampaolo Benedini / Bruno Ferrari
G/H/I Period
- 1st #87 Davide Bertinelli
- 2nd #138 Monsen Fred Arve
- 3rd #306 Massimo Guerra / Marco Guerra
Teams
- 1st Alfa Delta OKP
- 2nd Carrera Team
- 3rd Formula GT
Fonte | Alfa Revival Cup by Canossa