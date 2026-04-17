Il grande ritorno del cambio manuale: cosa c’è dietro la scelta di Stellantis

Il ritorno del cambio manuale su modelli Stellantis come Fiat 600, Fiat Grande Panda e Lancia Ypsilon riporta al centro una domanda che sembrava ormai superata: nell’auto moderna c’è ancora spazio per una trasmissione tradizionale? In un mercato sempre più orientato verso automazione, elettrificazione e software, la scelta del gruppo appare controcorrente solo in apparenza.

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Il ritorno del cambio manuale in alcune auto Stellantis non è solo nostalgia

Dietro questa decisione, infatti, c’è prima di tutto una logica industriale molto concreta. Il cambio manuale costa meno da produrre rispetto a un automatico tradizionale o a un doppia frizione, e questo consente di contenere il prezzo finale della vettura. In segmenti particolarmente sensibili al listino, come quelli in cui si collocano Fiat Grande Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 600, proporre una versione manuale significa mantenere accessibile l’ingresso in gamma e allargare il bacino dei potenziali clienti.

C’è poi un aspetto tecnico da non sottovalutare. Le motorizzazioni mild hybrid adottate su questi modelli possono convivere senza particolari problemi con il cambio manuale, evitando soluzioni più sofisticate e costose. In una fase in cui i costruttori devono investire enormi risorse su elettrificazione e digitalizzazione, ogni scelta capace di bilanciare innovazione e sostenibilità economica diventa strategica.

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Ma il tema non è soltanto economico. In Europa, e soprattutto in Italia, il cambio manuale conserva ancora un suo peso culturale e commerciale. È vero che l’automatico ha guadagnato terreno in modo deciso, spinto dal comfort nella guida urbana e dalla diffusione delle vetture elettrificate, ma una parte importante del mercato continua a preferire la soluzione tradizionale, in particolare tra chi acquista citycar e compatte.

Auto con cambio automatico

Ecco perché la mossa di Stellantis non va letta come un ritorno nostalgico al passato. Piuttosto, è il riflesso di una fase di transizione in cui convivono esigenze molto diverse. Non tutti cercano il massimo livello di automazione e, soprattutto, non tutti sono disposti a pagarne il prezzo.

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Il cambio manuale dunque rappresenta a nostro giudizio una risposta pragmatica a una domanda ancora presente. Il suo spazio, con l’avanzare dell’elettrico, è destinato a ridursi. Ma oggi resta ancora una scelta concreta, razionale e, per molti automobilisti, perfettamente attuale.