Nuova Lancia Gamma: quello che sappiamo su design, motori e prezzi del modello che può riportare Lancia in alto a poche settimane dal debutto

Nuova Lancia Gamma sta per arrivare. Nel corso della primavera dovrebbero essere mostrate le prime foto senza veli del modello che poi farà il suo debutto internazionale ad ottobre al Salone dell’auto di Parigi 2026. Come sappiamo questo sarà un modello fondamentale per Lancia in attesa ancora di rilancio dopo una partenza non particolarmente entusiasmante in Europa della nuova Lancia Ypsilon.

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Ecco tutto quello che si sa a proposito della nuova Lancia Gamma quando ormai siamo davvero vicini al lancio

La nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia del marchio che deve ancora chiarire quello che accadrà in futuro. Il prossimo 21 maggio infatti siamo in attesa di capire se la nuova Lancia Delta è confermata per il 2028 o se ci saranno cambiamenti ai programmi di rilancio del brand. Tornando alla Gamma non sarà un’ammiraglia vera e propria ma si tratterà di un SUV dallo stile fastback che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium come la nuova Jeep Compass, e le recenti DS N.7 e DS N.8.

Il modello dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,7 metri. Di recente sono apparse le foto spia del prototipo camuffato che hanno dato origine a tutta una serie di render come quello che vi proponiamo in questo articolo che hanno provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile definitivo del SUV in assenza di immagini ufficiali, che però come vi abbiamo detto non dovrebbero tardare ad arrivare. Come abbiamo detto in precedenza la futura Gamma sembra orientata verso una silhouette da SUV fastback, con linea del tetto discendente, coda alta e superfici pulite, in linea con le tendenze più recenti del segmento premium. L’obiettivo appare chiaro: unire eleganza e presenza scenica, senza rinunciare a una certa modernità nelle proporzioni

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Un altro elemento interessante riguarda il linguaggio stilistico che il marchio potrebbe adottare. Dopo la nuova Ypsilon, anche la nuova Lancia Gamma dovrebbe riprendere alcuni segni distintivi del nuovo corso Lancia, come una firma luminosa molto riconoscibile, un frontale essenziale ma sofisticato e una particolare attenzione ai dettagli.

La vettura potrebbe quindi puntare su un design meno aggressivo rispetto ad altri SUV concorrenti, privilegiando invece raffinatezza, pulizia delle linee e un’immagine più ricercata. Proprio il design sarà uno degli aspetti più importanti per il successo commerciale del modello, perché la nuova Gamma avrà il compito di rafforzare l’identità del marchio in una fascia di mercato dove stile, personalità e riconoscibilità contano quasi quanto contenuti tecnici e prestazioni.

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Sul fronte motori, le indicazioni più credibili raccontano una nuova Lancia Gamma proposta sia in versione ibrida sia elettrica, come già emerso per i modelli Stellantis prodotti a Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Le ipotesi più recenti parlano di un possibile full hybrid da circa 150 CV per le versioni d’ingresso, mentre per la gamma elettrica si guarda a soluzioni più potenti, con varianti capaci di spingersi anche oltre i 300 CV. Non si esclude nemmeno una futura declinazione HF ad alte prestazioni. Al momento, però, Lancia non ha ancora comunicato dati ufficiali su potenze, autonomie o configurazioni definitive.

Per quanto riguarda infine il prezzo, non ci sono ancora cifre ufficiali, ma le indiscrezioni collocano la nuova Lancia Gamma in una fascia compresa tra circa 45.000 e 65.000 euro, a seconda di motorizzazioni e allestimenti. Un posizionamento coerente con il ruolo di ammiraglia premium del nuovo corso Lancia.