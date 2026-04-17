Jeep Avenger pronta al debutto in Brasile: motori ibridi, stile europeo e prezzi competitivi

La Jeep Avenger si prepara a sbarcare in Brasile e lo fa con un progetto ben definito. Il SUV compatto, già conosciuto in Europa, sarà infatti proposto esclusivamente con motorizzazione ibrida, confermando la volontà del marchio di presidiare con decisione uno dei segmenti più vivaci del mercato locale.

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In Brasile Jeep Avenger sarà disponibile in quattro versioni: Altitude, Longitude, Sahara e Limited

Secondo le anticipazioni, il modello sarà disponibile in quattro versioni: Altitude, Longitude, Sahara e Limited. La produzione avverrà nello stabilimento di Porto Real, a Rio de Janeiro, dove nascerà accanto ad altri modelli del gruppo. Tra le ipotesi c’è anche una possibile serie speciale dedicata all’85° anniversario del marchio.

Sotto il cofano, la Jeep Avenger destinata al Brasile adotterà il motore 1.0 Turbo 200 Flex Hybrid, lo stesso schema mild hybrid a 12 Volt già visto su Fiat Pulse e Fastback. Il sistema abbina un’unità elettrica multifunzione al motore termico, con l’obiettivo di migliorare efficienza e fluidità di marcia. La potenza dichiarata sarà di 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina, mentre il cambio sarà un CVT a sette rapporti.

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Le dimensioni confermano la vocazione urbana del modello, ma senza rinunciare alla praticità: 4,08 metri di lunghezza, 1,78 di larghezza, 1,53 di altezza e un bagagliaio da 380 litri. Numeri che la inseriscono in diretta concorrenza con modelli come Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera.

Molto ricca anche la dotazione di sicurezza della Jeep Avenger brasiliana. Già dalla versione base sono previsti sei airbag, controllo di stabilità e trazione, assistenza in salita, ABS con EBD e freni a disco su tutte le ruote. A questo si aggiungono diversi sistemi ADAS di Livello 2, tra cui cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia e monitoraggio dell’angolo cieco.

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Sul fronte prezzi, Jeep dovrebbe collocare la Avenger tra 120.000 e 150.000 real, in una fascia strategica per conquistare chi cerca un SUV compatto, moderno e ben equipaggiato.