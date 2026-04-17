Stellantis annuncia il nuovo responsabile delle vendite e delle performance di rete negli USA

Stellantis ha nominato Michael Orange nuovo responsabile delle vendite e delle performance di rete negli Stati Uniti, con decorrenza dal 22 aprile. Nel nuovo incarico riporterà direttamente ad Antonio Filosa, CEO di Stellantis e COO per il Nord America. Orange prende il posto di Jeff Kommor, che ha deciso di andare in pensione dopo oltre quarant’anni di carriera all’interno del gruppo, durante i quali ha ricoperto numerosi ruoli di leadership nelle attività commerciali. Kommor resterà comunque in azienda per un periodo di affiancamento, così da assicurare un passaggio di consegne ordinato e una transizione operativa senza criticità.

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Stellantis: Orange succede a Jeff Kommor, che ha scelto di andare in pensione dopo oltre 40 anni

“Nel corso di 40 anni, Jeff ha dato un contributo eccezionale alla nostra organizzazione, gestendo con successo periodi di profonda trasformazione in tutta la nostra azienda”, ha dichiarato Filosa. “È stato un leader affidabile, stimato sia dal suo team che dalla nostra rete di concessionari. Lo ringrazio per la sua incredibile energia, determinazione e passione e gli auguro il meglio per questo nuovo capitolo.”

Orange entra a far parte di Stellantis con oltre trent’anni di esperienza nel settore automobilistico e una comprovata capacità di raggiungere l’eccellenza operativa in complesse organizzazioni del settore. Più recentemente, in qualità di vicepresidente delle vendite nazionali per Hyundai Motor America, ha guidato le operazioni sul campo a livello nazionale, la strategia di vendita e le operazioni sui veicoli in sette uffici regionali e nella rete di concessionari statunitensi. Orange ha ricoperto ruoli di leadership anche presso Nissan North America, Wells Fargo Auto Finance e First Team Auto Mall, apportando una profonda esperienza nelle operazioni di vendita a livello nazionale, nelle prestazioni dei concessionari, nel finanziamento e nella gestione del retail.

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Nel suo nuovo ruolo, Orange guiderà le iniziative di esecuzione delle vendite e di performance della rete negli Stati Uniti, focalizzate sul rafforzamento delle performance del retail, sul miglioramento delle partnership con i concessionari e sulla crescita della quota di mercato.

“Diamo il benvenuto anche a Michael, che nel corso della sua carriera si è distinto per la creazione di team ad alte prestazioni, l’allineamento della strategia con l’esecuzione, il miglioramento della redditività dei concessionari e il miglioramento dell’esperienza sia dei concessionari che dei clienti”, ha affermato Filosa. “Non vediamo l’ora che Michael porti tutti questi ottimi ingredienti in Stellantis mentre continuiamo a consolidare la nostra presenza negli Stati Uniti”.