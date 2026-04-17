Abarth al GERCollector Trackday al Nürburgring

Abarth è partner di GERCollector, influencer del settore automobilistico, per il suo track day. Venerdì 1° maggio 2026, la star di YouTube di Monaco di Baviera offrirà nuovamente ai suoi fan l’opportunità di provare dal vivo esclusive auto sportive ed esplorarle da vicino sul circuito del Nürburgring.

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Il 1° maggio 2026, Abarth collaborerà con la star di YouTube per una giornata all’insegna delle corse e del divertimento

Nel corso della giornata, dalle 10:00 alle 17:00, Abarth propone emozionanti giri in pista sul circuito di Formula 1 al volante della nuova Abarth 600e. Si tratta della vettura di serie più potente mai realizzata dal celebre marchio italiano, capace di sviluppare 207 kW, pari a 280 CV.

Affiancati da un pilota professionista, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire da vicino le straordinarie prestazioni della compatta sportiva 100% elettrica, tra accelerazioni brucianti, grande precisione di guida e un comportamento dinamico particolarmente coinvolgente. Le iscrizioni all’esperienza sono già disponibili e possono essere effettuate comodamente attraverso il portale online dedicato ufficiale.

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I visitatori del GERCollector Trackday possono anche vivere attivamente lo spirito Abarth. L’intera gamma attuale del marchio con l’emblema dello scorpione è disponibile per i test drive. Gli interessati possono percorrere le tortuose strade della regione dell’Eifel tra le 10:00 e le 17:00.

Possono scegliere tra l’Abarth 600e da 207 kW (280 CV) e la 500e, che eroga poco meno di 114 kW (155 CV). Entrambi i modelli rappresentano il piacere di guida elettrificato, la precisione di guida e il tipico stile della casa automobilistica dello scorpione. Ciò è particolarmente vero per la nuova Abarth 600e Competizione, che, in esposizione, conclude la presentazione di Abarth durante il GERCollector Trackday.