Fiat Mobi festeggia 10 anni di storia con 700.000 unità prodotte

Fiat celebra il decimo anniversario del lancio della Fiat Mobi, il modello che ha ridefinito il segmento delle berline compatte in Brasile quando, nell’aprile del 2016, fu presentato come una soluzione intelligente per la mobilità nelle grandi città, coniugando design urbano, efficienza e accessibilità. Il modello ha rapidamente conquistato quote di mercato, diventando un punto di riferimento tra le auto compatte. Oggi, il modello ha raggiunto le 700.000 unità prodotte e oltre 600.000 unità vendute nel Paese.

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In Brasile si festeggiano i 10 anni di Fiat Mobi: un modello di gran successo con oltre 700 mila unità prodotte

Fin dal suo arrivo sul mercato, la Fiat Mobi ha subito significative evoluzioni che ne hanno ulteriormente consolidato il ruolo di leader nel segmento. Nel 2017, l’anno successivo al lancio, la Mobi ha ampliato la sua gamma con l’arrivo della versione dotata di cambio GSR (Gear Smart Ride), offrendo un’opzione confortevole senza sacrificare la praticità del modello. All’epoca, la hatchback è diventata la prima vettura Fiat in Brasile ad abbinare un motore 1.0 a un cambio automatico.

Nel 2019, la Fiat Mobi ha subito ulteriori evoluzioni nella sua gamma. L’edizione speciale Way Extreme ha acquisito un look esclusivo e ha integrato equipaggiamenti incentrati sulla praticità nell’uso quotidiano, come lo specchietto retrovisore interno con telecamera per la retromarcia e i sensori di parcheggio posteriori. Nello stesso anno, durante il Salone dell’Auto di San Paolo, Fiat ha presentato una configurazione ancora più completa della Mobi Way Extreme, dotata del pacchetto Cross, che aggiungeva la verniciatura bicolore, decalcomanie nere applicate su cofano e fiancate, nonché dettagli con finitura scura.

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Negli anni successivi, la hatchback ha subito continui aggiornamenti che l’hanno resa più competitiva. Con l’ultimo aggiornamento, per il modello 2026, la vettura ha ricevuto diversi miglioramenti, soprattutto agli interni, che sono stati completamente riprogettati con un nuovo layout che ha migliorato l’organizzazione e la funzionalità, grazie a un nuovo quadro strumenti e un nuovo volante, nonché all’offerta di nuovi pacchetti opzionali che elevano i livelli di ergonomia e comfort a bordo. La Mobi è diventata anche più efficiente, economica e competitiva con il motore 1.0 Firefly.

Il successo di Fiat Mobi si riflette costantemente anche nei risultati di vendita. Dal 2021, il modello si posiziona tra i 10 veicoli più venduti nel Paese, a dimostrazione della sua continua rilevanza nel panorama automobilistico brasiliano. Solo nel 2025, la Fiat Mobi ha venduto 73.013 unità, un risultato che conferma la fiducia dei clienti e la forza della hatchback in un mercato estremamente competitivo.