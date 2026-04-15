Lancia rimette il guidatore al centro: arriva in Italia la nuova Ypsilon Turbo 100 con cambio manuale, prezzo promozionale di 15.950 euro

Come vi abbiamo scritto ieri, Lancia ha deciso di allargare la famiglia della nuova Ypsilon con una versione che parla in modo molto diretto al mercato italiano. Debutta infatti la nuova Ypsilon Turbo 100, spinta da un motore turbo benzina da 100 CV e proposta con cambio manuale a sei marce. Una scelta che va in controtendenza rispetto a un mercato sempre più orientato verso l’automatizzazione, ma che proprio per questo appare molto mirata: riportare al centro chi cerca un’auto semplice da usare, concreta nella vita di tutti i giorni e ancora capace di offrire un rapporto diretto con la guida.

Advertisement

Nuova Ypsilon Turbo 100 è la soluzione più accessibile della gamma, senza compromessi su stile, comfort e personalizzazione

La presentazione si è tenuta a Milano, a pochi giorni dalla Design Week, quasi a sottolineare ancora una volta il legame tra Lancia e il mondo del design italiano. Non a caso, accanto al CEO del marchio Roberta Zerbi, sul palco c’erano anche Sara Conti e Niccolò Macii, coppia del pattinaggio artistico italiano. Un abbinamento non casuale: controllo, precisione, equilibrio e consapevolezza del gesto sono stati i concetti scelti da Lancia per raccontare questa nuova versione della Ypsilon.

La nuova Ypsilon Turbo 100 nasce da un ascolto molto concreto del mercato. In Italia, soprattutto tra chi sceglie una citycar o una compatta per un utilizzo quotidiano, il motore benzina tradizionale e il cambio manuale continuano ad avere un loro pubblico preciso. C’è chi li considera ancora la soluzione più naturale, più immediata e più rassicurante per muoversi ogni giorno, senza complicazioni e con costi sotto controllo. Ed è proprio a queste persone che Lancia sembra voler parlare.

Advertisement

Sotto il cofano trova posto un tre cilindri turbo benzina da 1.199 cm³, capace di erogare 101 CV e 205 Nm di coppia già a 1.750 giri. Numeri che permettono alla vettura di muoversi con disinvoltura sia nel traffico cittadino sia fuori città, con uno 0-100 km/h in 10,2 secondi e una velocità massima di 194 km/h. Ma al di là delle cifre, il punto è soprattutto il carattere del motore: pronto, regolare e pensato per accompagnare una guida fluida e concreta.

Lancia ha lavorato anche su efficienza e affidabilità, con un progetto sviluppato per offrire buone prestazioni senza pesare troppo sui costi di utilizzo. Iniezione diretta ad alta pressione, ciclo Miller, attenzione ai consumi e una meccanica studiata per durare fanno parte di una ricetta che punta a rendere questa versione una proposta credibile e sostenibile nel tempo. Anche la manutenzione segue questa logica, con tagliandi previsti ogni 25.000 km o due anni.

Advertisement

Con l’arrivo della Turbo 100, la gamma Ypsilon si completa: oggi il modello è disponibile in versione ibrida, elettrica e ora anche benzina manuale. La nuova arrivata è proposta negli allestimenti Ypsilon, LX e HF Line, con un prezzo di partenza di 22.200 euro chiavi in mano. Con finanziamento dedicato, l’accesso alla gamma parte da 15.950 euro, con rate da 99 euro al mese. Una mossa che rende la Ypsilon ancora più accessibile e rafforza l’idea di una gamma costruita per rispondere a esigenze diverse, senza perdere la propria identità.