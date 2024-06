Fiat Pulse e Fastback ibride: ecco quando arriveranno

Fiat Pulse e Fiat Fastback, che saranno le prime ibride del marchio torinese in Brasile, sono arrivate nella linea 2025 senza novità rispetto all’anno modello precedente. L’aspettativa è che il SUV compatto e il SUV coupé avranno versioni micro-ibride a partire dal primo trimestre del prossimo anno, come gamma 2026.

Le versioni ibride di Fiat Pulse e Fiat Fastback arriveranno nel primo trimestre del 2025

I Suv saranno prodotti nello stabilimento Stellantis di Betim (MG) grazie ad un investimento locale di 14 miliardi di R$. Stellantis sta importando in Brasile una linea di produzione di motori dalla Polonia per iniziare a produrre i primi ibridi. Le versioni ibride di Fiat Pulse e Fiat Fastback si chiameranno Bio-Hybrid e disporranno di un nuovo dispositivo elettrico multifunzionale che sostituirà alternatore e motorino di avviamento. Pertanto, può fornire energia che genera coppia aggiuntiva all’auto, riducendo di conseguenza lo sforzo del motore a combustione. Inoltre, ci saranno tocchi visivi concentrati sulla griglia anteriore dei modelli.

Ricordiamo che Fiat Pulse e Fiat Fastback sono i primi due SUV prodotti e sviluppati in Brasile dalla principale casa automobilistica italiana. Entrambi sono stati accolti molto bene dai clienti brasiliani sul mercato. Non a caso Fiat ha scelto proprio loro per lanciare le prime versioni ibride nel paese. Ovviamente questo è solo l’inizio per la principale casa automobilistica italiana che mira ad elettrificare piano piano la sua gamma in quel mercato nel corso dei prossimi anni. Ricordiamo che l’anno prossimo debutterà in quel paese anche la nuova Fiat Panda che però in quel continente si chiamerà in maniera diversa. Al momento i nomi più probabili sembrano essere quelli di nuova Fiat Uno o di nuova Fiat Argo.