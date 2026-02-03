Stellantis celebra i 25 anni del Porto Real Automotive Hub

Lo Stellantis Automotive Hub di Porto Real celebra i suoi 25 anni di attività, confermandosi un punto di riferimento per qualità, innovazione e leadership nel settore automobilistico dello stato di Rio de Janeiro. Inaugurato nel febbraio 2001 come prima fabbrica automobilistica dello stato, lo stabilimento ha rappresentato un vero motore di sviluppo per il Fluminense Meridionale, contribuendo all’economia locale e alla formazione di competenze industriali avanzate.

In più di due decenni, Porto Real ha costruito una storia di efficienza produttiva, vocazione all’esportazione e continuo ampliamento del portafoglio modelli, con la produzione di veicoli Citroën e Peugeot destinati al mercato brasiliano e internazionale.

Celebrando il suo 25° anniversario, il Porto Real Automotive Hub si avvia verso un ciclo di trasformazione industriale

Oggi lo stabilimento guarda al futuro con ambizione, preparandosi a un nuovo capitolo: il rilancio multimarca di Stellantis, che continuerà a coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e crescita industriale nella regione.

Celebrando il suo 25° anniversario, il Porto Real Automotive Hub si avvia verso un ciclo di trasformazione industriale. Lo stabilimento nello stato di Rio de Janeiro si prepara ad avviare la produzione della Jeep Avenger nel corso del 2026, una mossa che rafforza le sue capacità multimarca e consolida Porto Real come polo strategico per il futuro di Stellantis nel Paese.

L’ampliamento fa parte di un piano di investimenti da 3 miliardi di R$ per il Polo tra il 2025 e il 2030, con la prospettiva di aumentare la produzione e potenziare la catena di approvvigionamento e la tecnologia nella regione nei prossimi anni. Questa iniziativa riafferma la fiducia di Stellantis nel potenziale produttivo, tecnologico e umano dello stabilimento di Rio de Janeiro Sud e rafforza il suo legame con lo sviluppo economico della regione.

“Celebrare i 25 anni di Porto Real significa riconoscere la forza di un’attività che si è affermata come punto di riferimento industriale a Rio de Janeiro. Strategico per Stellantis in Brasile e in Sud America, lo stabilimento ha coniugato, nel corso della sua storia, efficienza, qualità ed eccellenza produttiva, sempre al passo con l’evoluzione del mercato. Ora, con l’avanzamento del nostro piano di investimenti e la preparazione all’avvio della produzione della Jeep Avenger, l’unità entra in un nuovo ciclo di crescita, rafforzando la sua capacità multimarca e il suo ruolo nello sviluppo economico regionale”, sottolinea Herlander Zola, Presidente di Stellantis per il Sud America.

Fin dall’inizio della sua attività, lo stabilimento di Porto Real ha seguito la trasformazione del mercato automobilistico, ampliando la propria capacità di fornire prodotti in linea con i mercati di consumo e di esportazione brasiliani. La fabbrica ha costruito una tradizione segnata dalla produzione di diverse generazioni e progetti strategici per i marchi Citroën e Peugeot, a partire dai modelli Peugeot 206 e Citroën Xsara Picasso.

In totale, 16 modelli diversi di entrambi i marchi sono passati attraverso le linee di produzione dello stabilimento, scrivendo la storia del panorama automobilistico brasiliano. Attualmente, lo stabilimento produce modelli della famiglia Citroën C-Cubed: C3, Aircross e Basalt. Con una traiettoria consolidata, Porto Real ha prodotto circa 2 milioni di veicoli e circa 2,5 milioni di motori. Solo nel 2025, lo stabilimento ha prodotto oltre 67.000 veicoli, con un aumento del 29% rispetto all’anno precedente.

Oltre alla sua importanza industriale, lo stabilimento di Porto Real si distingue anche per la sua vocazione all’export. Dalla sua inaugurazione, l’unità ha esportato oltre 400.000 veicoli, principalmente nei paesi dell’America Latina. Nel 2025, sono state esportate 28.900 unità, con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente, con il Citroën Aircross come modello più esportato dell’anno, con 9.600 unità spedite all’estero. Questa performance rafforza il ruolo strategico dello stabilimento per la presenza di Stellantis sui mercati internazionali e per la capacità competitiva dell’azienda nella regione.

La traiettoria dello stabilimento di Porto Real ha raggiunto un altro importante traguardo nel 2025. A maggio, Citroën ha festeggiato il traguardo di 1 milione di veicoli prodotti in Brasile, rafforzando l’importanza dell’unità nella storia produttiva del marchio nel Paese.

Oltre a rafforzare l’economia locale e a guidare la trasformazione industriale, il Porto Real Automotive Hub promuove iniziative incentrate sullo sviluppo dei talenti e sulla trasformazione sociale. Tra queste, il programma Formare, avviato presso l’unità nel 2008, che ha già formato oltre 200 studenti.

Realizzato in collaborazione con la Fondazione Iochpe, il progetto offre formazione professionale ai giovani a basso reddito iscritti al sistema scolastico pubblico e residenti nella regione, contribuendo ad ampliare le opportunità e a rafforzare lo sviluppo umano.

Dopo aver raggiunto il suo 25° anniversario, Porto Real riafferma il suo ruolo di uno dei pilastri industriali di Stellantis in Brasile e in Sud America, coniugando tradizione, innovazione, capacità di evoluzione e un programma coerente per il futuro.

“Per oltre due decenni ci siamo dedicati all’evoluzione continua a Porto Real, concentrandoci su sicurezza, qualità e persone. I risultati recenti riflettono la coerenza del lavoro del nostro team e il nostro impegno per la competitività della nostra attività. Con l’espansione prevista per i prossimi anni e la preparazione per una nuova fase multimarca, continuiamo a rafforzare il nostro legame con la filiera locale, investendo in tecnologia e contribuendo allo sviluppo di talenti che guideranno il futuro della mobilità in Brasile”, afferma Sérgio Marques, Plant Manager dello Stellantis Automotive Hub di Porto Real.