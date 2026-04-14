Stellantis, Filosa sul reset totale: “Passi dolorosi, ma necessari per ripartire”

Antonio Filosa prova a serrare i ranghi e a rilanciare la fiducia del mercato. Durante l’assemblea annuale di Stellantis l’amministratore delegato del gruppo automobilistico ha rivendicato i primi segnali di recupero dopo mesi difficili, scanditi da correzioni strategiche, oneri pesanti e un contesto internazionale complicato. Il messaggio agli investitori è netto: “Siamo nella direzione giusta, lo slancio è reale”.

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Stellantis riparte, Filosa scuote il gruppo: “La direzione è giusta, lo slancio è reale”

Il prossimo passaggio chiave è già fissato in calendario. Filosa ha dato appuntamento al 21 maggio, nel quartier generale statunitense di Auburn Hills, per l’Investor Day, occasione nella quale il gruppo illustrerà “la prossima fase della nostra strategia, con priorità chiare, obiettivi credibili e una roadmap mirata per l’esecuzione”.

Per il 2026, Stellantis prevede “miglioramenti nei ricavi netti, nei margini e nel flusso di cassa industriale”, sostenuti da una solida liquidità e da un modello operativo definito più resiliente. Parole che arrivano dopo un anno complesso. Il manager italiano ha ricordato che nel febbraio 2026 il gruppo ha annunciato circa 22 miliardi di euro di oneri, con un impatto rilevante sui conti del 2025. “Passi dolorosi, ma necessari”, li ha definiti, spiegando che sono serviti a correggere la rotta, rafforzare la struttura industriale e proteggere il valore nel lungo periodo.

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Secondo Filosa, il 2025 è stato “un anno di transizione”, segnato da venti contrari economici, tensioni nella catena di fornitura, incertezza normativa e nuove pressioni, compresi i dazi. Eppure, proprio nella seconda metà dell’anno, sarebbero emersi i primi risultati: ricavi e cassa industriale in miglioramento, ordini in crescita e qualità del prodotto in recupero.

Nel 2025 Stellantis ha inoltre lanciato 10 nuovi veicoli, ampliando l’offerta tra motori termici, elettrici, mild hybrid, ibridi tradizionali, plug-in ed elettrici ad autonomia estesa, in un mercato ancora instabile. “Sono indicatori iniziali”, ha avvertito Filosa, “ma confermano che la direzione è giusta”.