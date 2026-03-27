Nuova Fiat Pandina: il concept Fiat al Salone di Parigi 2026 di ottobre dovrebbe anticipare il suo design

Nuova Fiat Pandina, che qui vi mostriamo in un famoso render del celebre creatore digitale Avarvarii, potrebbe essere l’auto che Fiat anticiperà con un concept in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Parigi che si svolgerà in ottobre. Nel comunicato Fiat sulla partecipazione all’evento era stato confermato il debutto delle nuove Fiat Grizzly e Fastback e anche di una misteriosa concept. Nei giorni scorsi abbiamo discusso di quale modello si potesse trattare.

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Il concept di Fiat al Salone di parigi 2026? Potrebbe essere la nuova Fiat Pandina

Si erano fatte varie ipotesi tra cui la futura Grande Panda Pickup e la nuova Multipla. A quanto pare però si dovrebbe trattare della nuova Fiat Pandina. Questo almeno secondo quanto riporta il celebre magazine Auto Express, di solito molto bene informato quando si tratta di Stellantis, in un articolo uscito nei giorni scorsi sul suo sito. Lo stesso magazine dice anche che l’anno di debutto del modello potrebbe esserer il 2027. Se così fosse si tratterebbe di un debutto anticipato rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento quando si parlava di 2028 o addirittura del 2029. Molto probabilmente se sarà 2027 sarà fine anno e solo con le prime immagini. Difficilmente la produzione a Pomigliano di questa vettura potrebbe iniziare prima del 2028 inoltrato.

Ricordiamo cher la nuova Fiat Pandina sarà realizzata su una nuova piattaforma che condividerà con la futura Fiat 500. La vettura sarà prodotta sempre a Pomigliano non appena l’attuale versione uscirà di produzione. Sappiamo che avrà uno stile che rappresenterà una sorta di mix tra l’attuale Grande Panda e l’originale Panda dei primi anni ’80 con uno stile vagamente retrò. Il render che vi mostriamo in questo articolo sintetizza bene come potrebbe essere questa vettura esteticamente parlando.

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Per quanto riguarda la gamma di motori sembra certa la presenza di versioni ibride ed elettriche, secondo Auto Express non è da escludere nella sua gamma la presenza di un motore a benzina puro. I prezzi per tutte le versioni non supereranno quota 15 mila euro come anticipato negli scorsi mesi dal CEO di Fiat Olivier Francois. Se ci fosse davvero una versione a benzina il prezzo potrebbe partire da circa 10 mila euro. Se fosse confermato che il concept Fiat di Parigi sarà una nuova Fiat Pandina sicuramente emergeranno ulteriori dettagli su questo modello che rimane tra i più attesi in assoluto di quelli che il gruppo Stellantis lancerà sul mercato da qui a fine decennio.