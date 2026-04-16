Opel Corsa si conferma l’auto compatta più venduta in Germania nel primo trimestre del 2026

Opel Corsa continua a confermarsi una delle protagoniste del mercato. Compatta, agile, pratica nell’uso quotidiano e forte di un design distintivo insieme a contenuti tecnologici evoluti, la piccola di casa Opel ha avuto un ruolo centrale nell’ottimo avvio del marchio nel 2026. A confermarlo sono i dati dell’Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici: tra gennaio e marzo 2026 sono state immatricolate oltre 11.660 unità, con una crescita vicina al 23% rispetto allo stesso periodo del 2025. In tutti e tre i mesi, Corsa ha mantenuto la leadership nel proprio segmento, restando per il sesto anno consecutivo la compatta più venduta in Germania.

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Opel Corsa colpisce per il suo look moderno e i dettagli di tendenza, come si può notare nell’edizione speciale YES

“La nostra Opel Corsa è e rimane un bestseller assoluto”, afferma Patrick Dinger, CEO di Opel Germania. “Il suo successo duraturo è dovuto a molteplici fattori: la Corsa colpisce a prima vista per il suo design moderno. Gli interni accolgono guidatore e passeggeri con un’atmosfera piacevole. E offre numerose tecnologie che i clienti si aspettano solitamente solo in categorie di veicoli superiori. Inoltre, abbiamo l’offerta giusta per ogni appassionato di Corsa.”

I clienti Corsa possono scegliere liberamente la motorizzazione, dal classico motore a benzina all’ibrido e alla Corsa Electric completamente elettrica , disponibile in due livelli di potenza. Nella variante più potente da 115 kW (156 CV) con batteria da 51 kWh (49 kWh di capacità utilizzabile), i guidatori della Corsa Electric possono percorrere fino a 429 chilometri (WLTP ) a emissioni zero prima di dover ricaricare.

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Inoltre, la Corsa vanta una gamma costantemente aggiornata e ricca di novità, che la rende ancora più attraente per i clienti. Prendiamo ad esempio l’Opel Corsa YES : con colori vivaci come la vernice metallizzata Arancione Koral e il tetto in carbonio nero, questa edizione speciale non passa inosservata. È dotata anche di interni dal design esclusivo e di altri equipaggiamenti di serie di alta qualità, dai display digitali in tutte le varianti di motorizzazione al volante in similpelle vegana. I clienti Opel possono mettersi al volante della propria Corsa YES a partire da soli 24.340 € (prezzo consigliato al pubblico IVA inclusa).

Per un’esperienza ancora più adrenalinica ed emozionante, la prossima versione della Corsa arriverà entro la fine dell’anno. Il suo nome: Opel Corsa GSE – e mantiene le promesse. L’acronimo “GSE” in Opel sta per brividi, velocità ed emozioni elettriche. Con la nuova Corsa GSE, attualmente in fase di collaudo finale, Opel, dopo il lancio della Mokka GSE lo scorso anno, presenta la sua prossima sportiva per tutti i giorni, portando le massime prestazioni elettriche su strada per tutti.

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Come ci si aspetterebbe da un modello ad alte prestazioni, la Corsa GSE sarà dotata di sospensioni sportive, con pedali, sterzo ed ESP tarati per adattarsi alla sua potenza, il tutto completato da caratteristiche premium e un design elettrizzante che la farà distinguere dalla massa. La nuova Corsa ad alte prestazioni farà il suo debutto mondiale al Salone dell’Auto di Parigi di quest’anno, dal 12 al 18 ottobre . Per chi non vuole aspettare così a lungo, le prossime informazioni sulla nuova “Hot Hatch” di Opel saranno disponibili a breve.