Stellantis torna a correre in Borsa: per gli analisti le consegne del trimestre sono un primo segnale di svolta

Le nuove stime sulle consegne del primo trimestre riportano Stellantis al centro dell’attenzione di Piazza Affari e riaccendono il dibattito tra gli analisti sul possibile recupero del gruppo. Il dato diffuso dalla società parla di 1,4 milioni di veicoli consegnati nei tre mesi chiusi al 31 marzo 2026, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare il risultato sono state soprattutto Europa allargata e Nord America, con segnali positivi anche in Sud America e in Medio Oriente & Africa.

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Gli analisti positivamente sorpresi dai risultati di Stellantis nel primo trimestre 2026: il titolo vola

La reazione del mercato è stata immediata. A Milano il titolo Stellantis ha aperto la seduta del 15 aprile in rialzo di circa 4%, per poi assestarsi intorno a +2,9% in mattinata, segno che gli investitori hanno letto i numeri come un’indicazione incoraggiante dopo mesi molto difficili per il gruppo.

Tra i commenti più netti c’è quello di Banca Akros, che definisce il dato sulle consegne “sopra alle attese”. Secondo gli analisti, le spedizioni del primo trimestre mostrano il “forte slancio dei modelli introdotti di recente” e sostengono la nuova strategia di Stellantis, orientata a recuperare volumi e quote di mercato nelle aree chiave, in particolare Nord America ed Europa, con l’obiettivo finale di riportare il gruppo su un sentiero di maggiore redditività. Questa lettura si inserisce in un quadro ancora complesso, ma suggerisce che qualcosa stia iniziando a muoversi nella direzione giusta.

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Il punto, naturalmente, è capire se questo rimbalzo sia solo tattico o l’inizio di una vera inversione di tendenza. Il contesto resta fragile: Reuters ricorda che Stellantis arriva da una fase molto pesante, segnata nel 2025 da perdite, svalutazioni e da una profonda revisione della strategia elettrica. Proprio per questo, il miglioramento delle consegne viene osservato con particolare attenzione, anche in vista del nuovo piano industriale che Antonio Filosa presenterà il 21 maggio.