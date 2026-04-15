Stellantis corre nel primo trimestre 2026: consegne in crescita del 12%, spinta decisiva da Europa e Nord America

Stellantis apre il 2026 con un segnale forte: le consegne consolidate del primo trimestre sono stimate a 1,4 milioni di unità, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che fotografa un inizio d’anno positivo per il gruppo e che trova la sua spinta principale nell’Europa allargata e nel Nord America, senza trascurare il contributo in crescita arrivato anche da Medio Oriente & Africa e Sud America.

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Nel primo trimestre del 2026 Stellantis accelera con 1,4 milioni di consegne globali

Nel linguaggio del gruppo, il termine “consegne” indica i volumi di veicoli trasferiti alla rete commerciale, ai distributori oppure direttamente ai clienti finali e alle flotte, elemento che determina la rilevazione dei ricavi. È quindi un indicatore particolarmente rilevante per leggere l’andamento operativo del trimestre.

A trainare la crescita è stato soprattutto il Nord America, dove Stellantis ha registrato un aumento delle consegne di circa 54 mila unità, pari a un +17% su base annua. Un risultato che riflette il rafforzamento dello slancio commerciale nella regione e che porta la firma di alcuni modelli chiave. In particolare, il Ram 1500 HEMI V8, l’aggiornamento del Jeep Grand Wagoneer e il nuovo Jeep Cherokee hanno contribuito in misura determinante all’incremento rispetto al primo trimestre 2025. A frenare parzialmente la corsa è stato il calo del Jeep Compass, legato però all’aumento della produzione del Cherokee nello stabilimento di Toluca.

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Ancora più consistente, in termini assoluti, il contributo dell’Europa allargata, dove le consegne sono cresciute di circa 69 mila unità, con un incremento del 12%. I volumi dei veicoli commerciali leggeri sono rimasti stabili a 135 mila unità, mentre a fare la differenza sono stati i veicoli passeggeri, sostenuti dai nuovi lanci. In evidenza soprattutto i modelli su piattaforma Smart Car di Citroën, Opel/Vauxhall e Fiat: Citroën C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e Fiat Grande Panda hanno generato una crescita di circa 48 mila unità, pari a un balzo dell’85%. Forte accelerazione anche per Leapmotor, che porta le consegne a 27 mila unità, con un incremento di 22 mila unità, grazie soprattutto al buon riscontro del T03 nel mercato italiano dei BEV accessibili.

Segnali positivi arrivano anche dal Medio Oriente & Africa, dove le consegne sono aumentate di 11 mila unità (+11%). A sostenere la performance è stata soprattutto la Turchia, con circa 12 mila unità in più, favorita dalla normalizzazione delle scorte e dal buon andamento commerciale dei nuovi modelli Smart Car di Citroën e Opel. Bene anche l’Algeria, sostenuta dall’aumento progressivo della produzione locale. In controtendenza, invece, i Paesi del Golfo, dove le consegne si sono più che dimezzate, fermandosi a circa 3 mila unità.

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Stellantis

In Sud America, infine, Stellantis cresce di circa 8 mila unità, pari a un +4%. Decisivo il contributo del Brasile, dove le consegne salgono di circa 17 mila unità (+11%), in un contesto di mercato più favorevole. A pesare, invece, è stata la flessione dell’Argentina, in calo di circa 8 mila unità (-19%), complice il rallentamento del settore e la pressione dei nuovi operatori cinesi. Nonostante questo, Stellantis conferma la propria leadership nella regione e nei due principali mercati, Brasile e Argentina.