Alfa Romeo: in Francia ad aprile 2026 quasi la metà degli ordini riguarda auto elettriche

In Alfa Romeo la transizione verso la mobilità a zero emissioni sta accelerando con decisione. Dall’inizio dell’anno, le immatricolazioni di modelli 100 per cento elettrici hanno raggiunto in Francia il 39 per cento del totale del marchio, segnando un netto progresso rispetto al 17 per cento registrato nel primo trimestre del 2025 e al 21 per cento sull’intero anno 2025. Il dato conferma una crescita costante e ormai strutturale della domanda di vetture elettriche all’interno della gamma della casa automobilistica del biscione.

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Il 46% degli ordini Alfa Romeo effettuati dall’inizio di aprile riguarda le versioni 100% elettriche dell’Alfa Romeo Junior

Il trend si è ulteriormente rafforzato dall’inizio di aprile, quando la quota degli ordini per auto completamente elettriche è salita al 46 per cento del totale. Ancora più significativa la dinamica presso i clienti privati: in questo segmento, infatti, gli ordini di vetture 100 per cento elettriche hanno toccato il 65 per cento. Numeri che indicano non solo un’espansione commerciale, ma anche un cambiamento concreto nelle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso soluzioni di mobilità elettrica.

Alain Descat, direttore di Alfa Romeo Francia, ha commentato: “L’aumento dei prezzi del carburante sembra accelerare la transizione verso soluzioni 100 per cento elettriche. Con i nostri modelli Alfa Romeo Junior Elettrica da 156 CV e Veloce da 280 CV, stiamo attirando clienti alla ricerca di un marchio che sappia offrire piacere di guida a prescindere dalla motorizzazione. In tutta la Francia, i nostri team si sono impegnati a fondo per invitare i clienti a provare l’esperienza di guida di un’Alfa Romeo 100 per cento elettrica attraverso test drive che dimostrano come questo piacere e un TCO (Costo Totale di Proprietà) ridotto vadano di pari passo con i modelli della gamma Junior.”