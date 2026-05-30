Stellantis, maxi richiamo negli USA: oltre 419 mila Jeep sotto controllo per un problema agli airbag

Stellantis ha avviato negli Stati Uniti un richiamo che riguarda 419.035 veicoli Jeep. Il problema non è qualcosa che il guidatore può percepire durante l’uso quotidiano dell’auto. Non ci sono rumori strani, spie evidenti o cali di prestazione. La questione riguarda però un sistema decisivo per la sicurezza: il software che gestisce l’attivazione degli airbag laterali. In caso di incidente, questi airbag potrebbero aprirsi con un leggero ritardo rispetto ai tempi previsti.

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Stellantis richiama 419 mila Jeep negli USA per un software che può ritardare gli airbag laterali

A comunicare il richiamo è stata la National Highway Traffic Safety Administration, l’ente federale americano che controlla la sicurezza dei veicoli. Secondo la NHTSA, il problema potrebbe causare un ritardo nell’apertura degli airbag laterali e rendere i modelli coinvolti non pienamente conformi agli standard di sicurezza previsti negli Stati Uniti.

I veicoli interessati sono la Jeep Grand Cherokee prodotta tra il 2022 e il 2026 e la Jeep Grand Cherokee L prodotta tra il 2023 e il 2025. Il difetto riguarda il modulo elettronico che controlla i sistemi di ritenuta degli occupanti. In termini semplici, è la centralina che deve capire quando intervenire e comandare l’apertura degli airbag in caso di impatto. Se il software non risponde con la rapidità necessaria, la protezione laterale potrebbe risultare meno efficace.

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Per i proprietari coinvolti, comunque, la soluzione sarà semplice. Basterà rivolgersi a un concessionario autorizzato Jeep: l’aggiornamento del software sarà effettuato gratuitamente e non comporterà costi per i clienti.

Il richiamo conferma quanto le auto moderne siano ormai legate all’elettronica. Il software non gestisce più soltanto schermi, navigazione e comfort, ma anche sistemi fondamentali per la sicurezza. Per Stellantis si tratta quindi di un intervento preventivo importante: correggere subito l’anomalia, prima che possa trasformarsi in un rischio concreto sulla strada.