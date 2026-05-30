Nuova Fiat 126, compatta, elegante e moderna: così rinasce in digitale un mito italiano

La nuova Fiat 126 torna ancora una volta al centro dell’immaginazione degli appassionati. Questo grazie a un render firmato dal creatore digitale Mirko del Prete, conosciuto online come MDP Automotive, che ha scelto di riportare idealmente in strada una delle city car italiane più amate di sempre.

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Un render immagina la nuova Fiat 126 con linee pulite, fari LED e stile rétro-futuristico

Il progetto nasce come esercizio di stile e, immagine dopo immagine, costruisce una possibile nuova Fiat 126 pensata per il presente. Il punto di partenza è chiaro: conservare l’anima semplice, compatta e immediatamente riconoscibile della storica 126, rileggendola però con un linguaggio moderno, pulito e quasi rétro-futuristico.

Nelle immagini condivise, il modello appare come una piccola tre porte dal profilo essenziale, con proporzioni raccolte, sbalzi ridotti e una carrozzeria color lavanda che ne sottolinea il carattere contemporaneo.

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Il frontale è uno degli elementi più riusciti. La nuova Fiat 126 immaginata da MDP Automotive rinuncia a eccessi stilistici e punta su superfici lisce, fari squadrati a LED e una mascherina quasi chiusa, coerente con l’idea di una possibile motorizzazione elettrica o ibrida. Il logo Fiat campeggia al centro con discrezione, mentre il paraurti inferiore mantiene un’impostazione solida e urbana.

La fiancata richiama l’immediatezza delle utilitarie di un tempo, ma con dettagli attuali: grandi cerchi dal disegno scenografico color bronzo, passaruota pieni, superfici morbide e prese d’aria posteriori che sembrano citare la tradizione tecnica del modello originale. Il posteriore, mostrato in un altro render, conferma la stessa filosofia: fanali verticali luminosi, portellone pulito, feritoie orizzontali e un piccolo spoiler integrato.

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Particolarmente efficace è il confronto visivo con la Fiat 126 storica, rossa, affiancata al render moderno. L’accostamento racconta più di molte parole: da una parte la memoria popolare, dall’altra una possibile evoluzione urbana, elegante e tecnologica.

Del Prete parla di un’auto “elettrica o ibrida”, pensata per il futuro senza dimenticare la propria storia. Quello di questa nuova Fiat 126 è ovviamente di un progetto indipendente con Fiat che al momento non pare avere intenzione di riportare in vita lo storico modello, un’idea che però sarebbe gradita a molti.