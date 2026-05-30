Nuova Alfa Romeo coupé, eleganza italiana e anima rétro per un ritorno da sogno ma solo in digitale

La nuova Alfa Romeo coupé immaginata da Bruno Callegarin ha subito attirato l’attenzione degli appassionati. Nelle scorse ore il creatore digitale ha pubblicato sui social un render dedicato a una piccola sportiva compatta del Biscione, pensata come omaggio a un’epoca in cui Alfa Romeo era sinonimo assoluto di eleganza, carattere e piacere di guida.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo coupé: il fascino del passato incontra un design moderno

Il progetto di questa nuova Alfa Romeo coupé non è un modello ufficiale, ma una visione stilistica molto suggestiva. Callegarin descrive la sua creazione come “una piccola Coupé Alfa Romeo”, un concept capace di riportare indietro nel tempo, “dove Alfa Romeo non aveva rivali e dove molti designer hanno creato le loro più belle realizzazioni”.

Le immagini mostrano una coupé rossa dalle proporzioni compatte e muscolose, con un cofano lungo, abitacolo arretrato e linea del tetto morbida, quasi da gran turismo in miniatura. Il frontale riprende i tratti più riconoscibili del marchio, a partire dallo scudetto centrale Alfa Romeo, affiancato da fari sottili a LED dal taglio aggressivo. Il paraurti scolpito e le grandi prese d’aria rafforzano l’impronta sportiva, senza appesantire l’insieme.

Advertisement

Vista di tre quarti posteriore, la nuova Alfa Romeo coupé mantiene la stessa pulizia formale. La coda è raccolta, larga e ben piantata a terra, con fanali sottili, lunotto ampio e quattro terminali di scarico che richiamano una sportività tradizionale, quasi analogica. I grandi cerchi a cinque fori, chiaro richiamo alla storia Alfa Romeo, completano un’immagine molto identitaria.

Insomma indubbiamente una ipotesi digitale suggestiva e affascinante che purtroppo al momento non sembra però trovare riscontri concreti nella realtà. Come sappiamo, il Biscione sembra più propenso a portare sul mercato altri tipi di auto. Ricordiamo infatti che il nuovo piano della casa milanese, chiarito da poco, prevede l’arrivo di un nuovo crossover al posto di Tonale che sarà prodotto a Melfi e di una erede di Giulietta che tornerà nelle vesti di hatchback per arricchire il segmento C.