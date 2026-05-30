Fiat Toro 2027, il pick-up inizia una nuova era con il debutto di un nuovo motore

Fiat Toro 2027 debutta con una novità destinata a pesare nel mercato brasiliano dei pick-up: l’arrivo della tecnologia mild-hybrid a 48 volt. Si tratta di un passaggio simbolico per un modello che, fin dal debutto, ha costruito la propria identità sulla capacità di unire mondi diversi. Da una parte la forza e la praticità di un pick-up, dall’altra il comfort, la tecnologia e la cura tipiche di un SUV.

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Fiat Toro 2027 introduce il mild-hybrid a 48 volt: più efficienza, meno consumi e nuove funzioni di sicurezza per il pick-up prodotto in Brasile.

Con questa nuova gamma, il Fiat Toro rafforza il proprio ruolo innovativo che lo accompagna da dieci anni. Il sistema MHEV di Stellantis debutta sulle versioni Volcano e Ultra, abbinate al motore Turbo 270 Flex, e promette una guida più fluida, consumi più contenuti ed emissioni ridotte.

La tecnologia mild-hybrid lavora in modo discreto ma concreto. Il motore elettrico a 48 volt assiste quello termico nelle fasi in cui serve maggiore efficienza, recuperando energia durante le decelerazioni e utilizzandola per supportare la marcia. Non è necessario collegare il veicolo a una presa: la batteria si ricarica automaticamente sfruttando l’energia cinetica generata durante la guida.

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Il risultato, secondo i dati comunicati, è un risparmio di carburante fino al 12% e una riduzione delle emissioni di CO2 di circa l’11%. Numeri importanti, soprattutto in un segmento in cui prestazioni e robustezza restano elementi centrali. Il sistema, inoltre, migliora la risposta all’acceleratore grazie a un contributo fino a 65 Nm di coppia elettrica, rendendo il Fiat Toro più pronto, agile e piacevole da guidare.

L’evoluzione riguarda anche la sicurezza. Tutte le versioni del Fiat Toro 2027 sono ora dotate di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui avviso di collisione con frenata automatica, mantenimento della corsia e commutazione automatica degli abbaglianti. Le versioni Ultra e Ranch aggiungono il monitoraggio dell’angolo cieco e l’avviso di traffico trasversale, disponibili come optional sulla Volcano.

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Anche il design continua a raccontare la personalità del modello. La firma luminosa a LED, già rinnovata con una grafica a pixel, viene arricchita dagli indicatori di direzione sequenziali, un dettaglio che dona al pick-up un aspetto più moderno e raffinato. Il frontale, con griglia trapezoidale, fari full LED e piastra paramotore più ampia, rafforza l’immagine di solidità che da sempre accompagna il Toro.

All’interno, il quadro strumenti digitale da 7 pollici e il sistema multimediale da 10 pollici, disponibile dalla versione Volcano, confermano la volontà di offrire un abitacolo pratico ma tecnologico. A bordo trovano spazio anche il selettore del cambio moderno, il freno di stazionamento elettronico e la funzione auto hold, soluzioni pensate per semplificare la guida quotidiana.

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La gamma motori resta ampia: accanto al Turbo 270 Flex e al nuovo Turbo 270 Flex MHEV da 176 CV e 270 Nm, il Fiat Toro propone anche il 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm, riservato alle versioni Ranch e Volcano Diesel.

Con oltre 650.000 unità prodotte in dieci anni, il Fiat Toro conferma così la propria forza commerciale e la capacità di evolversi senza snaturarsi. Un pick-up nato per rompere gli schemi, che oggi sceglie l’elettrificazione leggera per continuare a parlare a chi cerca robustezza, versatilità e tecnologia in un unico veicolo.