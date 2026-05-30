FIAT è Main Partner del Festival della TV 2026

Dogliani torna capitale della televisione italiana e FIAT sceglie di essere al centro di uno degli appuntamenti più attesi del racconto mediatico nazionale. Dal 29 al 31 maggio 2026, il borgo cuneese delle Langhe ospita la quindicesima edizione del Festival della TV, nato nel 2012 e cresciuto fino a diventare un laboratorio di confronto tra generazioni, linguaggi e piattaforme.

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FIAT è Main Partner del più importante evento nazionale dedicato al mondo dei media

Il tema di quest’anno, “Dialoghi Coraggiosi”, accompagnerà tre giorni di incontri, con oltre cento ospiti e 49 appuntamenti distribuiti tra Piazza Umberto I, Piazza Belvedere e Piazza Confraternita. In queste stesse piazze FIAT sarà presente non solo come Main Partner della manifestazione, ma anche come simbolo di mobilità, innovazione e identità italiana.

FIAT garantirà il supporto alla mobilità di ospiti e protagonisti dell’evento, portando inoltre a Dogliani due modelli iconici: la Nuova 500 Hybrid e la Grande Panda. Due vetture che raccontano la capacità del marchio torinese di rinnovarsi nel tempo, restando fedele al legame profondo con la vita quotidiana degli italiani.

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Tra i momenti più attesi spicca l’incontro di venerdì 29 maggio in Piazza Umberto I tra Gerry Scotti e Alessandra Comazzi, storica critica televisiva torinese. Al conduttore sarà assegnato il Premio FIAT alla carriera, riconoscimento a un volto che da oltre quarant’anni accompagna il pubblico italiano con programmi capaci di unire il Paese davanti allo schermo.

Il rapporto tra Gerry Scotti e FIAT nasce da valori condivisi: familiarità, accessibilità, continuità e capacità di parlare a tutti. Come FIAT 500 e FIAT Panda, anche il presentatore ha saputo restare popolare e riconoscibile senza rinunciare al rinnovamento.

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In quindici anni il Festival ha trasformato Dogliani in un punto di riferimento nazionale per televisione, cultura, politica, musica e comunicazione. L’edizione 2026 conferma questa vocazione, con FIAT protagonista di un racconto che unisce memoria, innovazione e Made in Italy.