Tim Kuniskis ridà l’HEMI a Dodge e Ram, ma la Jeep può aspettare

Tim Kuniskis è rientrato in Stellantis e ha fatto subito quello che ci si aspettava. Ha rimesso l’HEMI dove era stato tolto, ha rilanciato SRT e ha riportato Ram in pista. Nel giro di pochi mesi dal ritorno, seguito alle dimissioni di Carlos Tavares nel dicembre 2024 e all’arrivo di Antonio Filosa al vertice, l’uomo dei marchi americani ha mandato un messaggio piuttosto chiaro a chi aveva perso la fede. L’HEMI è tornato sulla Ram. Tornerà sulla Charger. Ma sulla Jeep Grand Cherokee? No.

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Kuniskis lo ha spiegato senza giri di parole in una conversazione con The Drive. Il motore V8 da 5,7 litri non appartiene a un veicolo raffinato come la Jeep Grand Cherokee. Non è una questione tecnica, è una questione di posizionamento. Metterci l’HEMI significherebbe trasformarla in una Dodge Durango con il badge sbagliato, e Stellantis non ha nessuna intenzione di cannibalizzare i propri prodotti. Il Durango sarà interamente V8, nelle varianti da 5.7, 6.4 e 6.2 litri, e chi vuole un SUV con il cuore che pulsa a otto cilindri sa già dove guardare.

La Grand Cherokee, nel frattempo, ha abbandonato il 5.7 HEMI dopo il model year 2023 nella versione standard e dopo il 2024 nella Grand Cherokee L a tre file. Le versioni più estreme, la SRT 6.4 e la Trackhawk con il 6.2 sovralimentato, erano già sparite nel 2021. Oggi l’opzione più muscolosa in listino è l’ibrida plug-in 4xe, quattro cilindri da 2.0 litri abbinati a un motore elettrico, 375 cavalli e 470 libbre-piedi di coppia. Un pacchetto rispettabile, ma non è esattamente quello che sogna chi ha ancora in testa il rombo della Trackhawk.

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L’unica apertura che Kuniskis si concede riguarda il sei cilindri in linea Hurricane, il propulsore su cui Stellantis sta puntando come alternativa moderna e potente al V8. “Mi piacerebbe molto”, ammette, salvo aggiungere immediatamente che esistono molte cose che vorrebbe fare e che non farà. Una frase che dice tutto e non promette niente.

Chi voleva l’HEMI sulla Grand Cherokee probabilmente non si rassegnerà. Ma Kuniskis ha già deciso, e di solito quando decide, non torna indietro.