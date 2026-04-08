Nuova Alfa Romeo Giulietta: sarà lei il modello su base Leapmotor prodotto in Spagna?

Questa mattina vi abbiamo scritto che Opel molto probabilmente realizzerà un nuovo SUV elettrico su piattaforma Leapmotor che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino a Saragozza in Spagna. Ma la notizia che ha fatto più rumore riguarda proprio Alfa Romeo. Secondo quanto riportato da Reuters, infatti sarebbero stati avviati colloqui preliminari sul possibile sviluppo di un futuro modello del Biscione che utilizzerebbe l’architettura della casa automobilistica cinese, con produzione prevista nello stabilimento di Saragozza, in Spagna.

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La domanda che tutti si fanno adesso è quale modello Alfa Romeo nasceraà su base Leapmotor?

Per ora si parla soltanto di valutazioni iniziali, ma il significato industriale dell’ipotesi è tutt’altro che secondario. L’obiettivo sarebbe duplice: da una parte ridurre tempi e costi di sviluppo di un nuovo veicolo elettrico, dall’altra aumentare il livello di utilizzo dell’impianto spagnolo, che Stellantis vuole trasformare in uno dei suoi poli strategici per la nuova mobilità in Europa. L’eventuale coinvolgimento di Alfa Romeo renderebbe però il tema ancora più delicato.

Quello che però al momento tutti si stanno domandando soprattutto tra i numerosi fan del biscione è quale auto Alfa Romeo potrebbe essere prodotta a Saragozza da Stellantis su base Leapmotor? Come vi abbiamo scritto questa mattina, la piattaforma per questo futuro e per il momento solo ipotetico modello Alfa Romeo potrebbe essere la stessa del misterioso SUV elettrico Opel e cioè quella della Leapmotor B10. Di conseguenza si potrebbe trattare di un crossover di segmento C lungo circa 4,5 metri. Dimensioni simili a quelle dell’attuale Tonale. Dunque potrebbe essere il suo erede da collocarsi tra Junior e Stelvio nella gamma del Biscione? Potrebbe essere, tuttavia ci potrebbe anche essere un’altra possibilità.

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Come vi abbiamo scritto in diverse occasioni, gira voce che l’erede di Tonale sarà la quinta vettura ad essere prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium e che questo modello dovrebbe avere una lunghezza superiore ai 4,6 metri. Di conseguenza questa ipotetica vettura da costruirsi a Saragozza su base Leapmotor potrebbe essere a nostro avviso o un crossover più compatto e con uno stile molto più sportivo, oppure anche una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque una sua erede.

A proposito di questa ultima ipotesi lo scorso anno era girata una voce, che vi abbiamo anche riportato, che parlava proprio della produzione di una nuova Giulietta su base Leapmotor in Spagna. Sarà un caso? A questo punto noi non crediamo. Qui vi mostriamo alcuni render che all’epoca erano stati fatti proprio immaginando una nuova Alfa Romeo Giulietta sulla base della Leapmotor B05.

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Sicuramente ai fan del brand milanese farebbe piacere un ritorno di Giulietta ma forse non tutti gradirebbero l’utilizzo di una piattaforma Leapmotor per auto elettriche. Qualcuno potrebbe anche vedere la cosa come una sorta di sacrilegio. Al momento comunque rimangono solo colloqui preliminari, ma il fatto che già lo scorso anno se ne parlava e che ora anche Reuters ha tirato fuori la stessa storia significa che qualcosa c’è sotto.