in Stellantis News

Filosa contento dei progressi di Stellantis: “Avanti con slancio”

Il numero uno di Stellantis mostra soddisfazione su LinkedIn

di aggiornato il

Antonio Filosa

Venerdì 10 aprile 2026 Antonio Filosa ha scelto LinkedIn per segnare il nuovo ritmo del cambiamento in Stellantis. Nessun proclama, nessuna retorica: solo un messaggio diretto, accompagnato da immagini informali che lo ritraggono tra gli impianti statunitensi. Il tono è misurato, quasi asciutto: “Stiamo andando meglio, recuperiamo terreno. Ma il viaggio è all’inizio”. Parole semplici, ma sostenute da dati che iniziano a cambiare il clima attorno al gruppo.

Advertisement

Filosa gongola per i progressi registrati da Stellantis nel primo trimestre 2026

Il cambio di stile rispetto all’era Tavares è evidente. Se l’ex manager affidava spesso la sua comunicazione a uscite pubbliche forti e a un rapporto serrato con i media, Filosa punta su un profilo più lineare, istituzionale, ma non freddo. LinkedIn diventa così il canale per parlare insieme a dipendenti, manager e mercato, con l’obiettivo di ricostruire fiducia dall’interno mentre all’esterno gli analisti tornano a leggere segnali di ripresa.

Nel primo trimestre 2026 i numeri offrono basi più solide al nuovo racconto. Negli Stati Uniti le vendite crescono del 4% su base annua. In Sud America Stellantis consolida la leadership con una quota del 29,1% in Brasile e del 28,9% in Argentina. In Europa le immatricolazioni raggiungono 696 mila unità, in aumento del 5%, con una quota di mercato del 17,5%, che sale al 18,1% considerando anche Leapmotor. Bene anche i veicoli commerciali leggeri, con Stellantis Pro One leader europeo al 28,7%.

Advertisement

SecondoBanca Akros, in vista dei conti del 30 aprile, le spedizioni globali dovrebbero salire del 5% a 1,28 milioni di unità, con ricavi attesi a 36,9 miliardi. L’ebit adjusted è visto leggermente positivo, intorno a 350 milioni. Restano però le incognite: domanda Usa fragile, dazi, cambi e tensioni geopolitiche. Le prossime date chiave sono due: 30 aprile e 21 maggio, giorno dell’Investor Day. Da lì si capirà se Filosa avrà davvero rimesso Stellantis sulla corsia di sorpasso.

LinkedInTelegramWhatsApp

Lascia un commento

ARGOMENTI: Antonio Filosa