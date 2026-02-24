Fiat lancia lo spot della nuova Topolino Corallo con Fabio Rovazzi

FIAT accende i riflettori sulla nuova Topolino Corallo con una campagna dal tono fresco e pop, affidata alla creatività di Fabio Rovazzi, che firma il progetto anche come co-regista insieme al duo artistico Carlani e Dogana. Il nuovo spot celebra la versione più vivace e solare dell’iconico quadriciclo elettrico, oggi punto di riferimento della micromobilità urbana in Europa.

Nuova Fiat Topolino Corallo: il nuovo spot con Fabio Rovazzi, testimone d’eccezione e regista

Il claim scelto, “Non c’è gara”, racconta con immediatezza il posizionamento della Topolino: un mezzo compatto, agile e intuitivo, pensato per muoversi con disinvoltura nel traffico cittadino, tra parcheggi stretti e vicoli affollati. Ambientato a Sanremo, il film segue la Topolino Corallo mentre attraversa la città con naturalezza, sottolineando la leggerezza e la semplicità d’uso che la caratterizzano. La regia punta su un’estetica luminosa e contemporanea, mantenendo però al centro la vettura come vera protagonista. La campagna sarà trasmessa in TV, sui canali digitali e sulle piattaforme social del brand.

Con la nuova versione Corallo, FIAT amplia ulteriormente l’identità della Topolino. Alla tinta Verde Vita si affianca ora una tonalità corallo calda e radiosa, pensata per rafforzare il carattere positivo e distintivo del modello. Un aggiornamento che non si limita all’estetica: la Topolino introduce anche un nuovo quadro strumenti digitale, che passa da 3,5 a 5,7 pollici, con una superficie di visualizzazione complessiva di 8,3 pollici. La grafica è stata semplificata per garantire maggiore leggibilità e immediatezza, in linea con la filosofia intuitiva del veicolo.

I dati di mercato rafforzano in modo concreto il percorso di crescita della Topolino nel panorama della micromobilità elettrica. Nel corso del 2025, il quadriciclo firmato FIAT ha raggiunto una quota del 20% a livello europeo nel segmento dei quadricicli, confermandosi tra i protagonisti assoluti di questa categoria in rapida evoluzione. Un risultato significativo, che testimonia l’interesse crescente verso soluzioni di mobilità compatte, pratiche e a zero emissioni locali, particolarmente adatte ai contesti urbani sempre più congestionati.

Ancora più rilevante il dato registrato sul mercato italiano, dove la Topolino ha totalizzato quasi 4.000 immatricolazioni nell’arco dell’anno, conquistando una quota del 40% nel comparto dei quadricicli elettrici leggeri. In pratica, quasi un veicolo su due appartenente a questa categoria porta il marchio FIAT, a conferma di un posizionamento forte e ben riconoscibile.

Con l’introduzione della versione Corallo, il brand torinese rafforza ulteriormente la propria strategia orientata a una mobilità urbana accessibile, sostenibile e vicina alle esigenze quotidiane delle persone. L’obiettivo non è soltanto offrire un mezzo di trasporto efficiente, ma proporre un’esperienza di guida semplice, immediata e capace di rendere più piacevoli anche gli spostamenti di tutti i giorni, trasformando la città in uno spazio da vivere con maggiore leggerezza e ottimismo.