Stellantis amplia l’offerta SUSTAINera: da Mirafiori arrivano i ricambi originali usati anche su eBay

Stellantis rafforza la propria strategia nell’economia circolare e apre un nuovo capitolo per SUSTAINera, la business unit dedicata alle attività di rigenerazione, riparazione, riuso e riciclo. Il gruppo ha annunciato il lancio di nuovi negozi online su eBay per la vendita di ricambi originali usati provenienti direttamente dal Centro di smontaggio veicolo dell’Hub di Economia Circolare di Mirafiori, a Torino. Si tratta di un passo rilevante non solo sul piano commerciale, ma anche su quello industriale, perché amplia in modo concreto l’accesso a componenti originali recuperati, controllati e reimmessi sul mercato secondo procedure standardizzate.

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SUSTAINera, la business unit di Stellantis dedicata all’Economia Circolare, annuncia il lancio di nuovi negozi online su eBay

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio con cui Stellantis punta a dare maggiore scala e visibilità alle attività di riuso in Europa. I nuovi canali su eBay si aggiungono infatti alla piattaforma digitale B-Parts, dove i ricambi usati provenienti da Mirafiori sono già acquistabili, portando l’offerta complessiva disponibile nel continente a quota 12 milioni di pezzi. Il pubblico può inoltre accedere al magazzino anche attraverso la piattaforma B-Parts e, per gli operatori professionali collegati a Distrigo, tramite Service Box e cataloghi E-PER.

Dal punto di vista industriale, il cuore dell’operazione resta Mirafiori. È qui che il Centro di smontaggio veicoli di Stellantis alimenta uno stock di oltre 20.000 ricambi usati oggi disponibili per l’acquisto attraverso i negozi online SUSTAINera su eBay già attivi in Francia, Germania, Italia e Spagna. L’espansione ad altri Paesi e ad altri marketplace è già prevista e rappresenta uno dei passaggi chiave nell’evoluzione dell’offerta Riuso del gruppo in Europa. Il progetto è seguito direttamente dal team di vendita Stellantis SUSTAINera, in collaborazione con BrandOn Group, partner europeo specializzato nei marketplace e nelle strategie di crescita dell’e-commerce.

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Uno degli aspetti più rilevanti dell’operazione riguarda la trasparenza della filiera. Stellantis sottolinea infatti che questo approccio permette ai clienti di identificare con chiarezza i ricambi provenienti dal Centro di smontaggio veicoli SUSTAINera di Mirafiori, rafforzando tracciabilità e affidabilità del prodotto. In un settore dove la provenienza dei componenti usati è spesso un tema sensibile, la possibilità di acquistare parti originali direttamente riconducibili a una struttura ufficiale del costruttore rappresenta un elemento distintivo importante, soprattutto per riparatori professionisti e operatori dell’aftermarket indipendente.

L’offerta copre già un ventaglio piuttosto ampio di marchi e componenti. I ricambi provengono da veicoli a fine vita e prototipi di vari brand Stellantis. Al momento lo stock di Mirafiori include soprattutto parti per modelli FIAT, Alfa Romeo e Jeep, ma comprende anche componenti destinati a Peugeot, Opel e Citroën. La gamma sarà progressivamente estesa anche ad altri marchi del gruppo, ampliando così la copertura del catalogo. I clienti possono trovare parti di carrozzeria, componenti meccanici, parti elettroniche ed elettriche, oltre a elementi dell’abitacolo.

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Sul fronte della qualità, Stellantis insiste su un punto preciso: tutti i componenti venduti da SUSTAINera sono ricambi originali, perfettamente funzionanti e sottoposti a verifiche rigorose. Ogni parte segue un processo controllato che include ispezione iniziale, selezione, classificazione, smontaggio in sicurezza, pulizia e valutazione funzionale. A questo si aggiunge l’utilizzo di un sistema proprietario di codifica e controllo qualità, pensato per garantire coerenza del processo e conformità ai requisiti normativi lungo tutta la filiera.

Per i clienti, i vantaggi sono sia economici sia operativi. I ricambi usati SUSTAINera vengono proposti con un anno di garanzia e con un periodo di reso di 14 giorni. Il risparmio può arrivare fino al 70% rispetto all’acquisto di un componente nuovo, un fattore che rende questa soluzione particolarmente interessante tanto per i proprietari privati quanto per le officine e i professionisti della riparazione. Le fotografie dettagliate dei prodotti, inoltre, contribuiscono a offrire un livello maggiore di trasparenza sulle condizioni reali di ogni pezzo.