Il SUSTAINera Circular Economy Hub di Mirafiori ospita un nuovo evento 

Ieri alcuni studenti dell’istituto Ilaria Alpi di Torino hanno avuto l’opportunità di visitare il SUSTAINera Circular Economy Hub situato nell’area di Mirafiori. Il centro, inaugurato nel 2023, nasce con l’obiettivo di allungare la vita utile di componenti e veicoli attraverso un approccio basato sulle cosiddette 4R della sostenibilità: rigenerare, riutilizzare, riparare e riciclare.

All’interno dell’hub vengono svolte diverse attività legate all’economia circolare. Tra queste c’è la rigenerazione di componenti meccanici ed elettrici, come motori, cambi e batterie per veicoli elettrici, che vengono poi reimmessi sul mercato come ricambi SUSTAINera all’interno dei servizi Parts & Services di Stellantis. Un’altra attività riguarda il ricondizionamento delle auto usate, preparate per essere rivendute tramite la rete Spoticar con standard qualitativi rinnovati. Infine, i veicoli arrivati a fine vita vengono smontati per recuperare parti ancora funzionanti, mentre i materiali restanti vengono indirizzati verso specifici processi di riciclo, riducendo così sprechi e impatto ambientale.

Questa iniziativa fa parte di Stellantis Philanthropy, il programma che riunisce tutte le attività a impatto sociale di Stellantis sotto un’unica identità. Il programma si basa su tre pilastri: la co-progettazione di iniziative per combattere l’abbandono scolastico e promuovere l’orientamento accademico e professionale nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica); il coinvolgimento dei dipendenti in attività di volontariato a servizio delle comunità locali; e lo sviluppo dei talenti attraverso la promozione dell’apprendimento permanente.

I giovani partecipanti hanno visitato l’Hub, scoprendo in prima persona le attività di economia circolare sviluppate da Stellantis, prima di approfondire il tema del Riuso, uno dei quattro pilastri della strategia SUSTAINera. Durante un laboratorio creativo, hanno lavorato con componenti recuperati da veicoli a fine vita (ancora perfettamente funzionanti e generalmente destinati al mercato dell’usato) per trasformarli in nuovi oggetti che hanno portato a casa come souvenir dell’esperienza.

L’obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni sulla prevenzione dei rifiuti, rafforzare la consapevolezza degli studenti sul valore del riutilizzo e incoraggiare un approccio più responsabile al consumo.

Commentando l’iniziativa, Stanislao Monfreda, responsabile del SUSTAINera Circular Economy Hub, ha dichiarato: “Questo progetto, che rientra nell’impegno filantropico di Stellantis, è un’iniziativa ad alto impatto sociale e ambientale. Avvicina i giovani ai principi dell’economia circolare, contribuendo così alla nascita di una generazione più consapevole e orientata alla sostenibilità”.

Analogamente a questa iniziativa, le attività organizzate da Stellantis Philanthropy con i suoi partner non profit si svolgono in ambienti tecnologicamente all’avanguardia, dai siti produttivi di Stellantis ai centri di ricerca e innovazione, e in spazi dedicati all’apprendimento e allo sviluppo delle competenze, offrendo così ai giovani l’opportunità di vivere esperienze formative concrete.

In collaborazione con Next Level, organizzazione del terzo settore torinese che dal 2014 si impegna per il diritto allo studio nelle scuole primarie e secondarie, Stellantis organizza workshop STEM coinvolgendo le sue Women Ambassador, professioniste in ambito tecnico e scientifico che si pongono come modelli concreti di orientamento e di carriera.

Erica Anselmino, responsabile delle operazioni aziendali di economia circolare nella Grande Europa, ha sottolineato: “Attraverso il dialogo diretto con gli studenti, gli Ambasciatori contribuiscono a decostruire gli stereotipi di genere, a rendere più visibili i possibili percorsi di carriera e a promuovere l’emergere di un futuro più aperto, inclusivo e illuminato”.

Tra febbraio e marzo 2026, le iniziative di Stellantis Philanthropy coinvolgeranno 26 college distribuiti in sei regioni italiane, supportando 3.000 studenti in un percorso formativo incentrato sull’orientamento professionale, sulle competenze STEM e su un legame concreto con il tessuto sociale e industriale delle comunità locali.