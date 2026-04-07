Stellantis acquisterà crediti verdi di Leapmotor per rispettare i limiti europei sulle emissioni

Si rafforza in Europa la collaborazione tra Stellantis e Leapmotor. Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha infatti confermato una scelta strategica che punta a ridurre l’impatto delle emissioni medie della propria flotta: l’acquisto di crediti verdi dalla casa automobilistica cinese, così da rispettare i vincoli imposti dalla normativa comunitaria sulla CO₂.

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Dopo aver detto addio al maxi pool di Tesla Stellantis acquisterà crediti di CO2 da Leapmotor

La decisione arriva dopo l’uscita di Stellantis dal maxi-pool sulle emissioni gestito da Tesla e conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Il costruttore italo-francese farà dunque affidamento sui veicoli elettrici commercializzati da Leapmotor per compensare le emissioni delle proprie gamme e contenere il rischio di multe.

Il meccanismo è quello previsto dal sistema europeo del pooling. In base a queste regole, i costruttori che superano i limiti di emissione possono unire virtualmente le proprie flotte a quelle di marchi più virtuosi, acquistando da questi ultimi crediti di CO₂. Si tratta di uno strumento che consente di riequilibrare i livelli emissivi complessivi ed evitare sanzioni economiche.

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A beneficiare di questo sistema sono soprattutto i produttori di auto elettriche, che grazie ai veicoli a zero emissioni allo scarico accumulano crediti in eccesso. Crediti che possono poi essere ceduti alle aziende con una quota più elevata di modelli termici o ibridi.

“Stellantis conferma la sua decisione strategica di acquistare crediti di CO₂ da Leapmotor nel 2026”, ha dichiarato il gruppo il 3 aprile, senza aggiungere ulteriori dettagli sull’operazione. Più esplicita la società cinese, che ha comunicato che trasferirà alle filiali di Stellantis i crediti generati dalla vendita di tutti i veicoli 100% elettrici e con range extender venduti con il marchio Leapmotor in Unione europea e nel Regno Unito.

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Secondo quanto reso noto da Leapmotor, il valore dei crediti ceduti ha raggiunto 1,1 miliardi di yuan nel 2025, pari a circa 138 milioni di euro. Nel 2026 il totale potrebbe salire fino a 2,8 miliardi di yuan, equivalenti a circa 350 milioni di euro.