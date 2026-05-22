Stellantis rilancia Atessa: nuovo modello in arrivo nella fabbrica

Lo stabilimento di Atessa torna al centro della strategia industriale di Stellantis in Italia. Il piano FastLane 2030, presentato dal gruppo durante l’Investor Day 2026 negli Stati Uniti, apre infatti nuove prospettive per il sito della Val di Sangro, confermandone il ruolo chiave nella produzione europea di veicoli commerciali leggeri.

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Stellantis conferma il ruolo strategico di Atessa e apre all’arrivo di un nuovo modello

A sottolineare il peso dell’annuncio è l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che ha commentato positivamente le parole del presidente John Elkann e la nuova impostazione del gruppo guidato dal ceo Antonio Filosa. Il dato politico e industriale più rilevante è chiaro: Atessa non è stata messa in discussione. Al contrario, secondo quanto evidenziato dalla Regione Abruzzo, lo stabilimento dovrebbe ospitare anche un nuovo modello.

Si tratta di un segnale importante dopo mesi di incertezza per il settore automotive e per l’intera filiera italiana. Il piano industriale da 60 miliardi di euro punta a rilanciare Stellantis attraverso nuovi modelli, aggiornamenti di prodotto, tecnologie e partnership. In questo quadro, Atessa conserva una posizione strategica, soprattutto per la sua specializzazione nei veicoli commerciali, comparto in cui il gruppo continua a rivestire un ruolo di primo piano in Europa.

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La Regione, però, chiede che agli annunci seguano fatti concreti. Magnacca ha ribadito la necessità di ulteriori interventi, a partire dalla realizzazione di un centro di ricerca nella Val di Sangro e da investimenti dedicati all’economia circolare nel settore dei veicoli commerciali. L’obiettivo è rafforzare il territorio, non solo mantenere la produzione esistente.

Restano anche alcune incognite. La competizione internazionale cresce, in particolare quella dei costruttori cinesi, mentre i costi industriali e la transizione verso l’elettrico continuano a pesare sulle scelte dei grandi gruppi automobilistici. Per questo l’attenzione sull’occupazione resta alta.

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Tra le priorità indicate dall’Abruzzo ci sono logistica, competenze, energia e competitività territoriale. Sono elementi decisivi per accompagnare l’arrivo del nuovo Ducato e affrontare una fase di profonda trasformazione.