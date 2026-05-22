Stellantis svolta sull’ibrido: entro il 2030 arrivano 24 nuove full hybrid

Stellantis si prepara a colmare una delle lacune più evidenti della sua gamma elettrificata: il full hybrid. Entro il 2030 il gruppo inizierà a produrre le sue prime auto con questa tecnologia, finora mai adottata in modo diretto dai marchi del costruttore italo-franco-statunitense. L’annuncio, arrivato durante l’Investor Day 2026, anticipa il debutto di 24 nuovi modelli full hybrid a livello globale, all’interno di un piano che prevede oltre 60 novità.

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Stellantis lancerà entro il 2030 24 nuovi modelli full hybrid, puntando su un’ibrida più accessibile e senza ricarica per Europa e Sud America.

Per Stellantis, è un passaggio importante. Negli ultimi anni il gruppo ha scelto soprattutto il mild hybrid, il plug-in hybrid e l’elettrico puro, affiancando più di recente anche soluzioni range extender con i SUV Leapmotor. Ora entra invece in gioco una formula più semplice da usare per molti automobilisti: un’auto ibrida che può muoversi anche in elettrico, ma senza bisogno di essere ricaricata alla presa.

È proprio questo uno dei punti di forza del full hybrid. Rispetto a un mild hybrid, la batteria è più grande e il motore elettrico ha un ruolo più concreto nella marcia quotidiana. In città, nelle ripartenze e nei tratti a bassa velocità, l’auto può viaggiare più spesso a zero emissioni locali, aiutando a ridurre consumi e CO2.

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La scelta appare particolarmente adatta a mercati come Europa e Sud America, dove non tutti i clienti sono pronti al salto verso l’elettrico puro e dove il prezzo resta un fattore decisivo. Stellantis non ha ancora indicato quali marchi lanceranno per primi queste nuove HEV, ma l’operazione potrebbe coinvolgere Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Vauxhall.

Le nuove full hybrid saranno posizionate nei segmenti B, C e D, quelli delle utilitarie evolute, dei SUV compatti e dei modelli familiari. La base tecnica più probabile sarà la futura piattaforma STLA One, modulare e multi-energia, attesa dal 2027. Una mossa pragmatica: non puntare tutto su una sola tecnologia, ma offrire ai clienti un’alternativa elettrificata più accessibile e immediata.