Duetto60, il mito della Spider italiana rinasce in digitale

Il fascino della Spider più celebre del design italiano torna a vivere attraverso Duetto60, un omaggio digitale firmato dal designer Stefano Moraschini. Il progetto, pubblicato sui suoi canali social, celebra i 60 anni dalla nascita di una delle roadster più iconiche di sempre, reinterpretandone le forme con uno sguardo contemporaneo.

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Duetto60 reinterpreta in digitale la leggendaria Spider, celebrando i 60 anni del modello

Le immagini diffuse mostrano una concept car virtuale che prova a immaginare come potrebbe apparire oggi la mitica Duetto, mantenendo un forte legame con la memoria storica ma introducendo proporzioni, superfici e dettagli più vicini al linguaggio automobilistico moderno. Il risultato è una vettura dal forte impatto visivo, capace di unire nostalgia e futuro senza trasformarsi in una semplice operazione rétro.

Il riferimento storico è chiaro. Nel 1966, al Salone di Ginevra, veniva presentata la 1600 Spider, destinata a diventare nel tempo una vera icona del Made in Italy su quattro ruote. Firmata da Pininfarina, la vettura conquistò subito pubblico e critica grazie a linee morbide, eleganti e filanti. Il celebre profilo “osso di seppia” della prima serie è rimasto uno degli elementi più riconoscibili nella storia delle spider europee.

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Con Duetto60, Moraschini non si limita a riprendere quelle forme, ma le aggiorna. Il concept conserva l’idea di una roadster essenziale, bassa e slanciata, ma la rilegge con superfici più tese, proporzioni più muscolose e un’impostazione più vicina alle sportive contemporanee. Il richiamo al passato resta evidente, ma viene filtrato attraverso una visione più moderna e digitale.

Il progetto funziona soprattutto perché tocca una corda emotiva ancora molto forte. Il Duetto non è stato soltanto un modello di successo, ma un simbolo di libertà, stile e piacere di guida all’italiana. Ha attraversato quasi trent’anni di storia in quattro serie diverse, diventando protagonista anche al cinema e contribuendo a diffondere nel mondo un’immagine romantica e sportiva dell’automobile italiana.