Al Rally Il Ciocco prende il via il Trofeo Lancia 2026

La stagione italiana dei rally sta per entrare nel vivo con il lancio della seconda edizione del Trofeo Lancia 2026, che prenderà il via al 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Ambientato tra le strette, tecniche e spesso implacabili prove speciali dei monti della Garfagnana, l’evento toscano è il palcoscenico ideale per inaugurare quella che si preannuncia come la stagione più competitiva di sempre. La serie monomarca Lancia si articola ancora una volta in sei tappe all’interno del CIAR Sparco e accoglie tutti gli appassionati presso il Lancia Corse HF Village.

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Un inizio da record: i concorrenti del Trofeo Lancia 2026 rappresentano il 27% del totale degli iscritti al Rally Il Ciocco

Con un mix di piloti veterani e nuovi talenti, un nutrito gruppo di equipaggi punta al titolo del Trofeo Lancia 2026, distribuiti in tutte e tre le categorie di gara. I numeri parlano da soli, confermando sia la solidità del progetto che il crescente appeal del campionato. L’elenco degli iscritti vanta anche una significativa presenza femminile, con sette donne in gara come pilote o copilote. L’impatto sul CIAR Sparco è altrettanto notevole: i partecipanti al Trofeo Lancia rappresentano il 27% del totale degli iscritti al Rally Il Ciocco.

Le categorie Junior e Master – la porta d’accesso a un posto da pilota ufficiale con Lancia Corse HF la prossima stagione – vedono la partecipazione di 15 piloti, equamente suddivisi tra le due classi, mentre nella categoria Expert gareggiano quattro piloti di età pari o superiore a 35 anni, portando il totale attuale a 19 iscritti. Il fascino del Trofeo Lancia si estende oltre i confini italiani: si sono iscritti quattro equipaggi stranieri, tre dei quali di età inferiore ai 25 anni. Il montepremi di oltre 350.000 euro, di cui 22.500 euro distribuiti a ogni round, premia 12 piloti per evento secondo la seguente struttura, pensata per riconoscere sia le prestazioni che il talento giovanile.

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Qualora il campione del 2026 avesse meno di 35 anni, il premio includerebbe la possibilità di scegliere tra un programma completo con la casa madre in Italia, al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale nel CIAR Sparco, o una campagna europea con la Ypsilon Rally4 HF nel FIA ERC. Questa iniziativa sta già dando i suoi frutti: quest’anno, darà a Davide Pesavento l’opportunità di competere nel FIA ERC Junior con il team ufficiale Lancia Corse HF, affiancando Francesco dei Ceci e Andrea Mabellini, rispettivamente al volante della Ypsilon Rally4 HF e Rally2. Il Trofeo Lancia si sta dimostrando un vero e proprio trampolino di lancio per i giovani piloti, coniugando accessibilità, visibilità, competizione e un percorso concreto verso una carriera professionistica nel rally.

Ulteriori incentivi includono l’estrazione Michelin, che premia con uno pneumatico omaggio 10 fortunati piloti in ogni round, e il supporto di due coach: Andrea Crugnola come Lancia Mentor Coach e Marco Cavigioli come Lancia Dedicated Coach. Con queste basi, la schiera di vetture del Trofeo Lancia inizia la stagione in una forma altamente competitiva e pronta a portare ulteriori punti alla casa torinese nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici, dove Lancia si presenta da campione in carica dopo la doppietta conquistata nel 2025, sia nella classifica Costruttori che in quella Piloti.

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Il fiore all’occhiello indiscusso della serie è la Lancia Ypsilon Rally4 HF, una vettura sviluppata secondo i più recenti standard FIA con il prezioso contributo di Miki Biasion e di una rete di fornitori specializzati italiani, progettata per offrire prestazioni, affidabilità e costi di gestione contenuti. Il progetto rappresenta una pietra miliare per il rilancio di Lancia nel motorsport, con il marchio che torna a essere un vero protagonista nel mondo dei rally, con una visione chiara e una gamma completa di tre vetture da corsa: la Ypsilon Rally2 HF Integrale, la Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing Rally6.

Tra i momenti salienti della gara inaugurale della stagione spicca la presenza di una Lancia Ypsilon HF Racing Rally6, al suo debutto in Italia, prima del suo impegno completo nel Trofeo Lancia a partire dal Rally Due Valli, dove gareggerà con un montepremi dedicato. La più piccola delle Ypsilon da competizione, pensata per essere un vero e proprio punto di ingresso nel mondo dei rally grazie ai costi di gestione accessibili, sarà guidata dal giovane talento Lorenzo Varesco, con Isabel Gross come copilota.

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Nato nel 1989, Varesco si è distinto nelle categorie giovanili e si è guadagnato un posto come pilota dell’ACI Team Italia nel Campionato CIAR Junior, dove gareggerà al volante di una Lancia Ypsilon Rally4 HF. La sua partecipazione è un’ulteriore conferma dell’impegno di Lancia nel coltivare i giovani talenti attraverso un percorso strutturato e competitivo, dal Rally6 fino alle porte del WRC2.

L’obiettivo è chiaro: affermare il Trofeo Lancia come punto di riferimento per le competizioni rallystiche italiane, creando un percorso credibile che colleghi le gare amatoriali al motorsport professionistico, nel nome di un marchio che ha scritto alcuni dei capitoli più iconici della storia dei rally.

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Il Rally Il Ciocco prenderà il via sabato 28 marzo. Dopo lo shakedown mattutino presso la Tenuta Il Ciocco, la partenza cerimoniale si terrà a Lucca alle ore 15:00. L’evento prevede 13 prove speciali – 5 sabato e 8 domenica – con la cerimonia di arrivo nella pittoresca cittadina di Castelnuovo Garfagnana.

Il Trofeo Lancia prosegue con il Rally Due Valli il 7 giugno, che segna anche la prima tappa del trofeo Rally6 dedicato. Il Rally di Roma Capitale, valido per il Campionato Europeo Rally FIA ERC, si svolgerà dal 3 al 5 luglio e, come nel 2024, avrà un peso doppio nella classifica del Trofeo, con le prime due giornate valide come Gara 1 e l’ultima come Gara 2. Il Rally Regione Piemonte seguirà il 2 agosto, con il gran finale di stagione all’iconico Rallye Sanremo nel fine settimana del 18 ottobre.