Meno di 4.000 km in 12 anni: la Ferrari di Felipe Massa va all’asta

A Maranello, otto anni passati a difendere il Cavallino Rampante in Formula 1 hanno significato anche un consistente premio di consolazione. Si tratta dell’accesso esclusivo alla lista dei 499 eletti autorizzati a comprare una LaFerrari. Questa Ferrari, appartenuta a Felipe Massa dal 2014 al 2021, oggi si prepara a cambiare proprietario attraverso un’asta di RM Sotheby’s.

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Anche se molti potrebbero pensare che le auto dei piloti siano fatte per essere spremute fino all’ultimo cavallo, questa hypercar ibrida smentirà tutti clamorosamente, forte di una valutazione astronomica che oscilla tra i 4,5 e i 6 milioni di euro.

Il collezionismo, in fondo, si nutre di feticismo e dettagli che vanno ben oltre la scheda tecnica. Questa specifica vettura si presenta con una livrea Nero profondo, spezzata da pinstripes in Rosso Corsa che corrono sullo splitter anteriore, sulle minigonne e sul diffusore. Il vero valore storico, quello che fa luccicare gli occhi ai grandi investitori, è custodito nell’abitacolo. Tra i sedili spicca una placca con la scritta “Grazie Felipe”, firmata da Luca di Montezemolo, mentre il cruscotto in fibra di carbonio reca l’autografo dello stesso pilota brasiliano.

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Questa hypercar è stata trattata più come un’opera d’arte da salotto che come un mostro da pista. In dodici anni di vita ha percorso meno di 4.000 chilometri. Evidentemente, persino tra le strade del Principato di Monaco, Massa ha preferito ammirare le linee scultoree del mezzo piuttosto che scatenare il propulsore ibrido. Dal 2021 l’auto si trovava in Danimarca, coccolata dall’unico centro Ferrari autorizzato del Paese per conto di un collezionista locale.

Ora la “nera” di Felipe lancia la sfida ai record di Jay Kay. Recentemente, la LaFerrari “Signal Green” del cantante dei Jamiroquai è stata venduta per 5,8 milioni di dollari, pur avendo sul groppone oltre 11.000 chilometri. Il mix letale tra il chilometraggio ridicolo e il blasone del proprietario originale potrebbe spingere la vettura di Massa oltre la barriera dei 6 milioni.