Piano Stellantis, Cassino ancora nel limbo: dal 21 maggio potrebbero non arrivare novità

Cresce l’attesa per il nuovo piano industriale di Stellantis, che sarà presentato il 21 maggio da Antonio Filosa. Tra i dossier più delicati c’è quello dello stabilimento di Cassino, sito produttivo strategico per il gruppo nel Lazio e per l’intero comparto automotive del Centro Italia.

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A differenza di altri siti per Cassino non filtrano novità in attesa del 21 maggio: sindacati molto preoccupati

Dalle prime anticipazioni arrivate ai sindacati, però, non sarebbero emerse indicazioni concrete sul futuro dell’impianto cassinate. Un’assenza che alimenta preoccupazioni tra lavoratori, rappresentanze sindacali e istituzioni locali, soprattutto dopo mesi segnati da cali produttivi, ricorso agli ammortizzatori sociali e incertezze sulle future assegnazioni.

Cassino è da tempo al centro di una fase complessa. Lo stabilimento ha rappresentato per anni uno dei poli più rilevanti della produzione premium del gruppo, ma oggi attende risposte chiare su modelli, investimenti e volumi. Senza nuove produzioni capaci di garantire continuità industriale, il rischio è quello di una progressiva riduzione dell’attività, con ricadute dirette sull’occupazione e sull’indotto.

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Proprio per fare il punto sulla vertenza, nel pomeriggio è stato convocato un consiglio straordinario in Regione Lazio. Al centro dell’incontro ci saranno le prospettive produttive e occupazionali del sito, insieme alle possibili iniziative istituzionali da mettere in campo per sollecitare Stellantis a definire una strategia chiara.

I sindacati chiedono risposte puntuali e tempi certi. La richiesta è che il piano industriale non si limiti a indicazioni generiche, ma contenga impegni verificabili su investimenti, nuovi modelli e tutela dei lavoratori. Il futuro dello stabilimento, sottolineano le organizzazioni, riguarda non solo la provincia di Frosinone, ma un’intera filiera fatta di aziende, servizi e competenze.

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Il 21 maggio diventa quindi una data chiave. Dopo l’annuncio delle E-Car a Pomigliano e le attese su altri siti italiani, Cassino chiede di non restare ai margini. Per il territorio, il piano Filosa dovrà indicare una prospettiva industriale credibile, capace di trasformare l’incertezza in rilancio.