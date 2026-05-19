Nuova Citroën C1, ecco come sarà l’elettrica low cost che potrebbe nascere a Pomigliano insieme alla Fiat Pandina

La nuova Citroën C1 potrebbe essere una delle protagoniste del futuro piano E-Car di Stellantis. Il modello, al momento non ancora ufficializzato, viene indicato come una delle possibili city car elettriche compatte che dal 2028 saranno prodotte nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, insieme a una probabile gemella Fiat, quasi certamente la nuova Fiat Pandina.
Tra le E-Car di Stellantis a Pomigliano ci potrebbe essere anche la nuova Citroën C1
L’idea nasce dalla volontà del gruppo di tornare a presidiare il segmento delle piccole auto accessibili, una fascia di mercato che in Europa si è progressivamente ridotta negli ultimi anni. A spingere in questa direzione c’è anche il nuovo orientamento europeo verso le E-Car, vetture compatte ispirate in parte al concetto delle kei-car giapponesi: dimensioni contenute, costi più bassi e maggiore semplicità costruttiva.
Secondo le prime ipotesi, la nuova Citroën C1 potrebbe posizionarsi sotto l’attuale Citroën C3, con una lunghezza di circa 3,5 metri e un prezzo ben al di sotto dei 15.000 euro. Un obiettivo ambizioso, reso possibile anche dalle agevolazioni previste per questa categoria di veicoli, che potrebbero non dover adottare tutti gli ADAS obbligatori sulle auto tradizionali.
Il render che vi mostriamo in questo articolo prova a immaginare il possibile stile della futura city car: linee semplici, proporzioni compatte e un’impostazione pensata soprattutto per l’uso urbano.
Dal punto di vista tecnico, non è escluso che Stellantis possa sfruttare soluzioni sviluppate con Leapmotor, soprattutto per piattaforme compatte ed elettrificazione. La nuova Citroën C1 dovrebbe infatti nascere come modello 100% elettrico, in linea con la direzione indicata dal progetto E-Car.
La sfida sarà diretta anche con la futura Dacia Hipster, attesa nello stesso segmento delle elettriche low cost. Per Citroën, una nuova C1 rappresenterebbe il ritorno a una tradizione fatta di auto piccole, intelligenti e popolari.