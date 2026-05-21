Nuova Alfa Romeo Giulietta: si chiamerà così il futuro SUV compatto appena confermato?

Il futuro SUV del Biscione sarà davvero la nuova Alfa Romeo Giulietta? È la domanda che molti appassionati hanno iniziato a farsi dopo la presentazione del piano industriale FaSTLAne di Stellantis. Durante l’evento, il gruppo ha mostrato una prima anticipazione della prossima Alfa Romeo di segmento C, un modello atteso dopo il 2027 e che potrebbe riportare il marchio in una categoria fondamentale per il mercato europeo.

Advertisement

Il futuro SUV di segmento C sarà la nuova Alfa Romeo Giulietta?

Per il momento il nome non è stato confermato, ma l’idea che possa chiamarsi nuova Alfa Romeo Giulietta è sicuramente una delle più affascinanti. Giulietta, del resto, non è un nome qualunque: richiama una lunga storia di compatte dal carattere sportivo, eleganti nello stile e molto amate dagli alfisti. Questa volta, però, l’eventuale ritorno potrebbe avvenire in una veste completamente diversa.

Il futuro segmento C del Biscione, infatti, non dovrebbe essere una berlina compatta tradizionale. Le prime immagini mostrate da Stellantis fanno pensare a un modello più alto da terra, vicino al mondo delle crossover o dei SUV compatti. Una scelta comprensibile, considerando quanto questo tipo di vetture continui a essere centrale nelle preferenze degli automobilisti europei.

Advertisement

Anche lo stile sembra pronto a cambiare passo. La nuova Alfa Romeo Giulietta, se davvero sarà questo il suo nome, potrebbe riprendere il linguaggio degli ultimi modelli del marchio, ma con un frontale ancora più deciso. Si parla di una nuova evoluzione del Trilobo Alfa Romeo e di un cofano piuttosto lungo, dettagli pensati per conservare un’immagine dinamica e sportiva anche su una carrozzeria rialzata.

Sul piano tecnico, il nuovo modello dovrebbe nascere con una gamma multienergia. Le versioni ibride appaiono molto probabili, mentre dovrebbe esserci spazio anche per una variante completamente elettrica. Alcune tecnologie potrebbero essere condivise con una futura Peugeot prevista nello stesso periodo, ma adattate a un modello di segmento superiore e con un’impronta più premium.

Advertisement

Tra le soluzioni ipotizzate ci sono batterie LFP con struttura cell-to-body, architettura compatibile con sistemi a 800 Volt, sterzo steer-by-wire, infotainment STLA SmartCockpit e tecnologie STLA Brain per connettività e guida assistita. Non tutto, però, è già certo: molte dotazioni dovranno essere confermate più avanti.

Il vero punto interrogativo resta il nome. Chiamarla Alfa Romeo Giulietta avrebbe un enorme impatto emotivo e mediatico, ma significherebbe anche raccogliere un’eredità pesante: trasformare un’icona compatta in un SUV moderno senza perderne l’anima.

Advertisement

Al momento non sappiamo se il futuro SUV del Biscione sarà davvero la nuova Alfa Romeo Giulietta. Per ora Alfa Romeo non si sbilancia, ma una cosa è chiara: il marchio sta preparando un modello decisivo per rafforzare la sua presenza in Europa.