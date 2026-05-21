Fiat: oltre a Grizzly tra le novità ufficiali anche Quattrolino e la nuova Pandina

Il 21 maggio 2026 potrebbe essere ricordato come una data fondamentale per il futuro di FIAT. In occasione dell’Investor Day 2026, Stellantis ha ribadito il ruolo centrale del marchio torinese all’interno della propria strategia globale, confermando che nei prossimi mesi e nei prossimi anni arriveranno diversi nuovi modelli destinati ad ampliare e rinnovare profondamente la gamma.

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Fiat Quattrolino e nuova Pandina: le novità più interessanti, due Grizzly nel piano Stellantis

La prima grande anticipazione riguarda la nuova FIAT Grizzly, apparsa quasi a sorpresa in una slide della presentazione Stellantis. In un solo colpo, il gruppo ha di fatto confermato sia il nome, già circolato più volte sul web in forma ufficiosa, sia la presenza di due differenti carrozzerie: una variante SUV più tradizionale e una versione Fastback, dallo stile più dinamico e filante. Un doppio arrivo che potrebbe trasformare Grizzly non in un semplice modello, ma in una vera mini-famiglia all’interno dell’offerta FIAT.

Ma la Grizzly non sarà l’unica protagonista della nuova fase industriale del brand. Stellantis guarda infatti con grande interesse anche al segmento delle vetture elettriche compatte e accessibili. In questo scenario si inserisce la nuova piattaforma E-CAR, pensata per dare vita a modelli a batteria con prezzi inferiori ai 15.000 euro. Una delle candidate più importanti potrebbe essere proprio la futura FIAT Pandina, destinata a raccogliere un’eredità pesantissima.

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Secondo le prime indicazioni, la nuova Pandina sarà prodotta a Pomigliano d’Arco, anche se resta da capire se prenderà il posto dell’attuale Pandina ibrida o se la affiancherà per un periodo. La nuova city car sarà elettrica, super compatta e sviluppata seguendo le linee guida europee per le vetture accessibili. Una scelta che permetterebbe a Stellantis di rientrare nei criteri necessari per beneficiare degli incentivi promessi a livello comunitario.

All’orizzonte, però, non ci sono soltanto SUV e city car elettriche. FIAT starebbe lavorando anche alla Quattrolino, una sorta di Topolino allungata e dotata di quattro posti. Sulla carta potrebbe trattarsi di un quadriciclo pesante, magari con un motore più potente rispetto all’attuale Topolino, ma i dettagli tecnici sono ancora tutti da chiarire.

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Infine, resta aperto il capitolo 500: una nuova generazione potrebbe arrivare per completare la gamma o per sostituire l’attuale versione ibrida. Senza dimenticare il FIAT Tris, il veicolo a tre ruote già anticipato sotto forma di concept. Insomma, FIAT prepara una vera offensiva di prodotto: compatta, elettrica e sempre più globale.