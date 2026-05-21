Fiat Grizzly e Fastback: ecco la prima immagine ufficiale

A volte basta una slide, magari nascosta in fondo a una presentazione lunga e piena di numeri, per svelare più di quanto previsto. È quanto sembra essere successo con il nuovo piano Stellantis: tra le 128 pagine del documento, la sezione dedicata al futuro di FIAT contiene un dettaglio che non è passato inosservato. Si tratta del nome FIAT Grizzly, apparso chiaramente nella slide e subito finito al centro dell’attenzione.

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Fiat Grizzly: ufficiale il nome e arriva la prima immagine

Negli ultimi mesi, diversi avvistamenti su strada avevano mostrato un nuovo SUV Coupé del marchio torinese, camuffato ma ormai piuttosto riconoscibile nelle proporzioni. Fino a oggi, il modello era stato spesso identificato come la possibile nuova FIAT Fastback, ma da tempo circolava anche un’altra ipotesi: quella del nome Grizzly. Ora, la slide del piano Stellantis sembra confermare proprio questa seconda pista.

La vera sorpresa, però, è un’altra: Grizzly potrebbe essere usato per tutti e due i SUV. Accanto alla variante dallo stile più dinamico e filante, quella già protagonista delle foto spia, lo stesso nome sarebbe usato anche per una versione con impostazione da SUV più tradizionale. Questo dettaglio apre uno scenario interessante: Grizzly potrebbe non essere soltanto il nome di un singolo modello, ma quello di una piccola famiglia all’interno della gamma FIAT. Le denominazioni definitive potrebbero quindi essere FIAT Grizzly e FIAT Grizzly Coupé, anche se per la conferma ufficiale bisognerà attendere.

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La slide non si limita però al nome. Presentate oggi in via ufficiale, le immagini mostrano per la prima volta l’aspetto dei due modelli attraverso render digitali che, pur non rappresentando le versioni definitive, consentono di cogliere con chiarezza l’impostazione stilistica. Il family feeling con la Grande Panda appare evidente, soprattutto nel frontale, caratterizzato da fari con firma luminosa a pixel e da un’impostazione moderna e robusta. Se il SUV Coupé non sorprende più di tanto, visto quanto già emerso nei mesi scorsi, la variante SUV permette finalmente di farsi una prima idea concreta del suo design.

Le nuove FIAT Grizzly dovrebbero poggiare sulla piattaforma Smart Car e proporre motorizzazioni mild hybrid, probabilmente con unità da 145 CV, oltre a versioni 100% elettriche, verosimilmente vicine a quelle della Citroën C3 Aircross. Resta da capire se sarà prevista anche una variante solo benzina. Il debutto potrebbe avvenire al Salone di Parigi di ottobre, ma dopo questa anticipazione involontaria non è escluso che FIAT decida di svelarle anche prima.