STLA Brain, Stellantis accelera con Applied Intuition sui veicoli intelligenti

Stellantis amplia la collaborazione con Applied Intuition e porta il lavoro comune nel cuore software dei suoi futuri veicoli. Dopo il progetto già avviato su STLA SmartCockpit, dedicato all’esperienza digitale a bordo, la partnership si estende ora a STLA Brain, la piattaforma pensata per gestire l’architettura software dei nuovi modelli del gruppo.

Advertisement

Stellantis e Applied Intuition annunciano l’ampliamento della loro partnership tecnologica

Il punto è semplice: l’auto sta cambiando. Non è più soltanto un insieme di motore, telaio e carrozzeria, ma un sistema digitale complesso, fatto di software, aggiornamenti, connettività, assistenza alla guida e funzioni che possono evolvere nel tempo. Per questo Stellantis vuole costruire una base comune, capace di rendere più rapido lo sviluppo e più semplice l’integrazione delle nuove tecnologie.

STLA Brain avrà proprio questo compito. Dovrà collegare e coordinare i sistemi di bordo, permettendo ai veicoli di migliorare anche dopo l’acquisto. Un passaggio ormai centrale per l’industria automotive, dove i clienti si aspettano auto sempre più connesse, aggiornabili e personalizzabili.

Advertisement

“Velocità, implementazione su larga scala e qualità sono essenziali per integrare nuove tecnologie nei nostri veicoli”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. Secondo Curic, Applied Intuition aiuterà il gruppo ad accelerare lo sviluppo di una base software comune. Per chi guiderà queste auto, il risultato dovrebbe essere concreto: nuove funzioni disponibili più rapidamente, un’esperienza più fluida e un miglioramento continuo nel tempo.

Applied Intuition supporterà Stellantis nello sviluppo, nella simulazione, nella validazione e nell’implementazione del software. Il suo Vehicle OS fornirà una base definita dall’intelligenza artificiale, utile per ridurre i tempi di sviluppo e portare più velocemente sul mercato le nuove soluzioni.

Advertisement

“L’ampliamento di questa partnership posiziona Applied Intuition e Stellantis all’avanguardia nella transizione verso veicoli basati sull’intelligenza artificiale”, ha affermato Qasar Younis, cofondatore e CEO di Applied Intuition.

Questo accordo conferma che Stellantis vuole trasformare i suoi futuri modelli in piattaforme digitali su ruote, capaci di evolvere nel tempo senza perdere qualità, sicurezza e affidabilità. Dopo lo SmartCockpit, STLA Brain diventa quindi uno dei passaggi chiave per costruire auto più intelligenti, connesse e vicine alle esigenze reali dei clienti.