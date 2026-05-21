Stellantis e Qualcomm rafforzano l’alleanza: Snapdragon Digital Chassis arriva sui veicoli di nuova generazione

Stellantis rafforza la collaborazione con Qualcomm Technologies per portare più intelligenza, connettività e capacità di calcolo sui veicoli di nuova generazione. Al centro dell’accordo ci sono i SoC Snapdragon Digital Chassis, che saranno integrati con STLA Brain, la piattaforma elettronica e software del gruppo.

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La collaborazione rafforzata stabilisce una base tecnologica comune e scalabile tra i marchi di Stellantis

L’obiettivo è rendere le auto Stellantis più aggiornabili, più connesse e più capaci di evolversi nel tempo. Non si parla soltanto di schermi più avanzati o sistemi multimediali più rapidi, ma di una base tecnologica comune pensata per gestire cockpit digitale, connettività, assistenza alla guida e funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

La collaborazione ampliata punta anche ad accelerare lo sviluppo. Una piattaforma scalabile, utilizzabile su più marchi e segmenti, permette infatti di ridurre la complessità e portare più velocemente nuove funzioni sui veicoli. Per Stellantis, significa costruire un ecosistema tecnologico condiviso, capace di mantenere però l’identità dei singoli brand.

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Un ruolo centrale sarà affidato alla piattaforma Snapdragon Ride Pilot, dedicata ai sistemi ADAS. Questa tecnologia potrà supportare funzioni di sicurezza attiva e arrivare progressivamente alla guida a mani libere di livello 2+ e oltre. L’obiettivo è portare sistemi di assistenza più evoluti su milioni di veicoli Stellantis, migliorando sicurezza e comfort di guida.

“I nostri clienti meritano esperienze di nuova generazione che siano fluide e in continua evoluzione”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. Secondo Curic, la collaborazione con Qualcomm Technologies consentirà di scalare capacità intelligenti e connesse su tutti i marchi del gruppo “con una velocità ed efficienza senza precedenti”.

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Anche Qualcomm sottolinea il valore industriale dell’intesa. Nakul Duggal, EVP and Group General Manager Automotive, Industrial and Embedded IoT di Qualcomm Technologies, ha spiegato che l’espansione dell’accordo rafforza una collaborazione già avviata su connettività e digital cockpit, estendendola ora ad ADAS e guida automatizzata.

Nell’ambito dell’accordo, Stellantis e Qualcomm Technologies hanno inoltre sottoscritto una lettera di intenti non vincolante perché aiMotive, società Stellantis specializzata in guida automatizzata e simulazioni, possa entrare a far parte di Qualcomm Technologies, subordinatamente a diverse condizioni.

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Il senso dell’operazione è chiaro: le auto stanno diventando piattaforme digitali su ruote, e per gestirle servono semiconduttori potenti, software scalabile e intelligenza artificiale. Con Qualcomm, Stellantis punta a costruire una base tecnologica più solida per rendere i propri veicoli più intelligenti, sicuri e pronti ad aggiornarsi nel tempo.