Nel Nord Europa 2 auto su 3 sono elettriche: i Paesi della nuova normalità

La Norvegia ha smesso di essere un caso di studio. È diventata un fatto compiuto. Ad aprile 2025, il 98,6% delle nuove immatricolazioni di autovetture, 11.103 unità, riguardava veicoli completamente elettrici. A questo punto parlare di “quota elettrica” in Norvegia è quasi un esercizio accademico. Più utile sarebbe monitorare il residuo termico, come una specie protetta in via di estinzione.

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Il dato interessante arriva dagli altri Paesi nordici, dove la transizione è ancora in corso e le dinamiche sono più leggibili. La Danimarca ha raggiunto l’81,9% di quota elettriche ad aprile, contro il 63,3% dello stesso mese dell’anno precedente. Un balzo che non si spiega con incentivi improvvisati, ma con un cambiamento strutturale nella domanda. Se si considerano le sole vendite private, la quota sale al 96,3%, il valore più alto mai registrato nel Paese per questo segmento. La Danimarca, in altri termini, non è così dietro la Norvegia, ci arriverà prima di quanto chiunque avesse previsto.

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Finlandia e Svezia raccontano invece una storia più composita. Helsinki ha chiuso aprile al 48,8% di quota elettrica, superando Stoccolma ferma al 42%. Numeri in crescita, ma ancora lontani dalla soglia in cui il termico smette di essere una scelta razionale. In entrambi i mercati, la domanda si muove in modo più eterogeneo: ci sono fasce di clientela, aree geografiche e segmenti di prezzo in cui il cambio di paradigma non è ancora avvenuto.

Le classifiche dei modelli più venduti aggiungono un dettaglio che vale la pena sottolineare. In Norvegia la top ten è interamente elettrica, senza eccezioni: la Volkswagen ID.4 guida la classifica di aprile. In Danimarca vince la Škoda Elroq, in Svezia la Volvo EX40. In Finlandia il vertice è più conteso: Toyota Yaris Cross prima, Škoda Enyaq seconda. Il fatto che una ibrida e una elettrica si giochino la vetta dice molto su dove si trova esattamente quel mercato.

La direzione è la stessa ovunque. I tempi, però, non sono uniformi. E nei mercati in transizione (dove l’infrastruttura è estesa e per una popolazione non numerosa) si capisce davvero come e perché le persone cambiano idea su cosa mettere in garage.