Alfa Romeo: nuovo SUV compatto in arrivo, una supercar e mistero Giulia-Stelvio

Alfa Romeo guarda avanti e prepara un nuovo passo nella sua strategia di prodotto. Nei prossimi anni la gamma del Biscione dovrebbe infatti accogliere un nuovo SUV compatto di segmento C, con motorizzazioni ibride ed elettriche, un modello che potrebbe andare a posizionarsi tra Junior e Tonale. L’indicazione arriva da una slide mostrata durante l’Investor Day 2026 di Stellantis, dove il gruppo ha anticipato alcune delle prossime mosse dei suoi marchi. Il lancio è previsto entro il 2030, ma non si può escludere un debutto già nel 2027.

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Alfa Romeo prepara un SUV compatto di segmento C, atteso entro il 2030, con motori ibridi ed elettrici

Per Alfa Romeo sarebbe un tassello importante. Il marchio confermerebbe così la volontà di puntare con decisione sui segmenti che oggi pesano di più in Europa, cioè quelli dei SUV piccoli e compatti. Dopo Junior e Tonale, il nuovo modello permetterebbe al Biscione di rafforzare la propria presenza in una fascia molto competitiva, ma anche ricca di opportunità.

Per ora, però, le informazioni ufficiali sono poche. Il nuovo C-SUV potrebbe nascere sulla piattaforma modulare e multi-energia STLA One, appena annunciata da Stellantis. Una scelta che aprirebbe la strada a una gamma con motorizzazioni ibride ed elettriche, così da intercettare esigenze diverse e accompagnare la transizione del mercato europeo.

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I primi teaser lasciano intravedere qualcosa, anche se il quadro è ancora tutt’altro che completo. Le immagini mostrano un crossover dalle linee morbide e compatte, con uno scudetto Alfa Romeo che sembra evolvere ulteriormente rispetto a Junior e Tonale. Anche dentro dovrebbe esserci una novità importante, con una plancia completamente ripensata.

Resta invece da capire cosa accadrà a Giulia e Stelvio. Le nuove generazioni erano attese quest’anno, ma sono state rinviate e non compaiono tra le novità mostrate nella presentazione. Le versioni attuali continueranno comunque a essere prodotte almeno fino al 2027, incluse le diesel e le Quadrifoglio con il V6 2.9 da 520 CV. Sul loro futuro Alfa Romeo tornerà più avanti.

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Nel piano compare anche un nuovo progetto speciale firmato Bottega Fuoriserie, atteso entro il 2030. Un segnale chiaro: il Biscione vuole rafforzare anche il suo lato più esclusivo. Il nome del nuovo SUV? Per ora resta un mistero. Alfa Romeo potrebbe pescare dalla sua storia, magari rispolverando sigle come Giulietta o Alfetta. Ma al momento, in casa del biscione tutto tace.