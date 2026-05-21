Stellantis e Wayve insieme: l’AI porta la guida a mani libere nel traffico urbano

Stellantis accelera sulla guida assistita del futuro e sceglie Wayve come partner tecnologico per portare l’intelligenza artificiale dentro STLA AutoDrive. L’obiettivo è chiaro: sviluppare una guida a mani libere supervisionata di livello 2++, utilizzabile non solo in autostrada, ma anche in città, dove il traffico reale rende tutto più complesso.

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La collaborazione integrerà le funzionalità di guida basate sull’intelligenza artificiale di Wayve nella piattaforma STLA AutoDrive di Stellantis

Non siamo ancora davanti a un’auto che guida completamente da sola. Il conducente resterà responsabile e dovrà supervisionare il sistema. Ma il passo è comunque importante, perché punta a rendere l’assistenza alla guida più vicina al comportamento umano: meno rigida, più fluida, più naturale nelle situazioni quotidiane.

La collaborazione nasce dopo il recente investimento strategico di Stellantis in Wayve e porta il rapporto tra le due aziende in una fase più concreta. Wayve mette sul tavolo il suo sistema Wayve AI Driver, basato su intelligenza artificiale end-to-end. Stellantis, invece, porta la piattaforma STLA AutoDrive, la propria esperienza ingegneristica e la capacità di integrare questa tecnologia su larga scala nei futuri modelli del gruppo.

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La prima applicazione su veicolo è prevista in Nord America nel 2028. Il primo obiettivo sarà una guida automatizzata supervisionata “porta a porta”, pensata per assistere il guidatore lungo percorsi misti: dall’autostrada alle strade urbane, passando per incroci, traffico, pedoni e situazioni imprevedibili.

“In Stellantis ci concentriamo sulla tecnologia che trasforma radicalmente il modo in cui i nostri clienti interagiscono con i loro veicoli”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer. Per Curic, l’integrazione tra STLA AutoDrive e l’approccio AI-first di Wayve potrà offrire “un’esperienza di guida a mani libere davvero intuitiva e piacevole”.

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Anche Alex Kendall, cofondatore e CEO di Wayve, ha evidenziato la velocità del lavoro già svolto: “I nostri team hanno dimostrato quanto velocemente Wayve AI Driver possa essere integrato nelle piattaforme dei veicoli Stellantis, realizzando un prototipo in meno di 2 mesi”.

Il punto forte della tecnologia Wayve è la capacità di apprendere dai dati del mondo reale. Questo significa che il sistema potrà migliorare nel tempo e adattarsi a veicoli, mercati e contesti di guida differenti.

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Per Stellantis, la sfida ora è trasformare questa promessa in una funzione concreta, sicura e semplice da usare. Perché la vera svolta non sarà solo avere più tecnologia a bordo, ma renderla davvero utile nella guida di tutti i giorni.