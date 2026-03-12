Fiat Grizzly: ecco come sarà il nuovo SUV anche a 7 posti

Salvo sorprese Fiat Grizzly dovrebbe essere il nome del futuro SUV di Fiat in arrivo entro la fine del 2026. Questo modello sarà svelato molto probabilmente nel corso della prossima estate. Il SUV avrà una sorella Fastback dallo stile più sportivo che dovrebbe debuttare sempre entro fine anno. Nel frattempo nuovi render apparsi sul web provano ad immaginare quello che sarà il suo stile. Si tratterà di una versione più in grande e squadrata di Fiat Grande Panda. Dovrebbe misurare in lunghezza tra i 4,4 metri e i 4,5 metri. Il render che vi mostriamo in particolare si basa su una concept che la casa torinese ha mostrato nei mesi scorsi al Salone dell’auto di San Paolo in Brasile chiamata Fiat Dolce Camper che a quanto pare ha rappresentato una sorta di anticipazione di quelle che saranno le linee definitive del modello.

Il nuovo SUV a 5 e 7 posti Fiat Grizzly in arrivo nei prossimi mesi in versione ibrida ed elettrica

Rispetto a questo render è probabile che Fiat Grizzly sarà un po’ più regolare al posteriore. La parte anteriore potrebbe ispirarsi ad alcuni tratti ormai riconoscibili del nuovo corso Fiat, soprattutto per quanto riguarda i fari con firma luminosa a LED dal disegno squadrato e moderno. Nel complesso, il modello sembra avere proporzioni più robuste, una maggiore altezza da terra e un’impostazione studiata per offrire più spazio a bordo e una buona flessibilità d’uso.

Anche l’interno dovrebbe privilegiare la praticità, con un abitacolo pensato per accogliere fino a sette persone e rivolgersi in particolare a chi cerca una vettura adatta alla famiglia. Sul piano tecnico, l’ipotesi più probabile è che il modello venga sviluppato sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, già utilizzata per diverse compatte del gruppo. Per quanto riguarda i motori, l’offerta potrebbe includere soluzioni benzina mild hybrid con il 1.2 turbo da 145 CV, affiancate da varianti elettriche da 113 e 156 CV.

Fiat Grizzly inizialmente arriverà sul mercato solo con trazione anteriore. In un secondo momento è possibile arrivi anche una versione a trazione integrale. In assenza della versiona a benzina è probabile che i prezzi possano essere un po’ più alti del previsto partendo da 24.000 euro. A nostro avviso non sarebbe da escludere però in un secondo momento l’arrivo di una versione a benzina con prezzo di 21 – 22 mila euro norme europee permettendo. Fiat punta forte su questo veicolo per fare numeri importanti in un segmento di mercato tra in più in voga in questo momento che potrebbe portare a Fiat molti nuovi clienti specie tra le famiglie e chi ha bisogno di un’auto spaziosa.