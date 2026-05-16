Kimera K39: il nuovo missile ruotato a Villa d’Este

La nuova Kimera K39, svelata nelle scorse ore al mitico Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, punta a stupire. Molto accurato lo studio aerodinamico, per ottenere le migliori alchimie dei flussi, specie nell’ottica della deportanza e delle esigenze propulsive.

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Ogni superficie della K-39 nasce dal dialogo con l’aria. L’interazione tra l’analisi dei suoi moti e i bisogni estetici è stata calibrata attentamente, sin dai primi passi del progetto. L’obiettivo? Soddisfare le esigenze tecniche e quelle visive, con la stessa intensità.

Gli aspetti funzionali hanno così sposato al meglio le note di un design carismatico e fortemente evocativo, dove la memoria del passato si proietta verso il futuro. Chiare le reminiscenze stilistiche legate alla Lancia Rally 037 e alla Beta Montecarlo Turbo Silhouette Gruppo 5.

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L’energia dinamica della Kimera K39 giunge da un motore V8 biturbo sviluppato da Koenigsegg. Strepitose le metriche, con una potenza massima di 1.000 cavalli e una coppia di 1.200 Nm. Cifre del genere sono una prerogativa delle hypercar ibride e danno la misura di quanta forza questa vettura custodisca in corpo. L’unità propulsiva promette anche una buona fruibilità e una risposta immediata e precisa ai comandi dell’acceleratore.

I progettisti sono certi di aver svolto un eccellente lavoro sulla Kimera K39 e vogliono dimostrarlo, insieme ai vertici del marchio cuneese, alla prossima Pikes Peak. Luca Betti e i suoi uomini, nella Corsa degli Angeli, vogliono mostrare al mondo quanto alto sia il livello del loro prodotto.

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Foto da profilo Facebook Kimera Automobili

Ovviamente, l’esemplare impegnato nelle vette del Colorado avrà delle specifiche ad hoc, per essere ancora più performante del modello stradale, specie in termini di downforce. La livrea sarà quella della Martini Racing, evocando così la nobile tradizione di alcune Lancia vincenti del passato, cui si connette esteticamente

Tornando alla Kimera K39 stradale, questa vettura nasce come un progetto completamente nuovo, orientato alle performance più estreme. Non si tratta di un restomod, ma di qualcosa di completamente diverso. I rimandi al passato sono solo estetici, perché il resto è decisamente moderno.

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Ancora non si ha notizia dei dati prestazionali, ma non ci vuole molto a capire quanto in alto si andranno a collocare i numeri del modello. L’affidabilità dell’unità propulsiva dovrebbe essere garantita dalla grande esperienza di Koenigsegg, costruttore svedese impegnato da oltre quattro lustri nella progettazione, realizzazione e vendita di costose hypercar ad altissimo indice energetico.

Foto da profilo Facebook Kimera Automobili Foto da profilo Facebook Kimera Automobili Foto da profilo Facebook Kimera Automobili Foto da profilo Facebook Kimera Automobili Foto da profilo Facebook Kimera Automobili Foto da profilo Facebook Kimera Automobili Foto da profilo Facebook Kimera Automobili Foto da profilo Facebook Kimera Automobili Foto da profilo Facebook Kimera Automobili Foto da profilo Facebook Kimera Automobili

Fonte | Kimera Automobili