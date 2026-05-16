Fiat registra il suo record di vendite nell’edizione 2026 di agrishow

Fiat, marchio ufficiale di pickup di Agrishow 2026, ha registrato i migliori risultati di vendita di tutte le edizioni a cui ha partecipato alla fiera, con un incremento del 37% rispetto al 2025, a conferma della forza del marchio nell’offrire soluzioni complete per l’agroindustria brasiliana.

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Fiat ha incrementato le vendite del 37% rispetto all’edizione precedente

Fiat ha portato in fiera 22 veicoli, tra cui pickup, SUV e la linea Professional, con il pickup Strada come protagonista assoluto. Il pickup, leader di vendite in Brasile da cinque anni e leader di mercato anche in Sud America nel 2025, ha registrato un incremento delle vendite del 49% rispetto all’edizione precedente.

Un altro dato interessante è stata la richiesta di test drive per i modelli del marchio. I pickup Strada, Toro e Titano hanno registrato un aumento del 12% rispetto all’edizione precedente. Su un percorso fuoristrada progettato per simulare situazioni reali di chi lavora sul campo, i partecipanti hanno potuto testare appieno le capacità e le prestazioni dei pickup Fiat. Il Titano, che dallo scorso anno dispone anche del motore 2.2 Turbodiesel, è stato il modello più provato dai visitatori durante la fiera.

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“Anche di fronte a uno scenario difficile per l’agroalimentare, Fiat ha dimostrato ancora una volta la forza del suo legame con il settore. Abbiamo registrato una delle migliori performance commerciali degli ultimi tempi alle fiere agricole a cui abbiamo partecipato, rafforzando la fiducia dei produttori nel nostro marchio. La Strada, in particolare, continua a essere la protagonista assoluta”.

“Ha riscosso successo fin dal suo lancio e mantiene un tasso di crescita costante nelle vendite, consolidandosi come la scelta principale per chi necessita di versatilità, robustezza ed economicità nel lavoro quotidiano in campo”, ribadisce Fernando Varela, Vicepresidente delle Operazioni Commerciali per Stellantis Brasile e Veicoli Commerciali Leggeri (LCV) per il Sud America.

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Con una gamma completa di prodotti dedicati all’agroindustria, Fiat vanta una forte presenza alle fiere di settore. Ad Expolondrina, svoltasi all’inizio di aprile a Londrina, Paraná, Fiat ha incrementato le vendite del 19% rispetto all’anno precedente. Il modello Strada si è confermato il pick-up più venduto del marchio, registrando un aumento delle vendite del 58% rispetto al modello 2025. Anche a Tecnoshow Comigo 2026, fiera dedicata alle tecnologie agricole, il marchio ha riportato un incremento del 26% nelle vendite del modello Strada.