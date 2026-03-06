Fiat Grande Panda pick-up: un video anticipa il suo stile

Tra i modelli che, salvo cambiamenti dei programmi, dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi anni c’è anche Fiat Grande Panda Pick-up. Al momento non si sa ancora che nome avrà questo modello. Si sa solo che dovrebbe essere il quarto veicolo della nuova famiglia Panda dopo Grande Panda, Giga Panda e Panda Fastback. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel 2028. Nascerà su piattaforma smart car e avrà una lunghezza intorno ai 4,4 metri. Sarà erede di Fiat Strada in Sud America ma verrà venduto in tutto il mondo, Europa compresa. Con questo veicolo infatti la casa torinese vuole rendere popolari i pickup anche dalle nostre parti.

Un video ipotizza per sommi capi quello che potrebbe essere lo stile della futura Fiat Grande Panda Pick-up

A proposito di Fiat Grande Panda Pick-up oggi vi mostriamo un video render pubblicato nelle scorse ore su YouTube dal canale American Gearhead TV che immagina così lo stile di questo futuro modello della casa torinese. Si tratta di una ipotesi perfettamente in linea con quanto trapelato fino ad oggi a proposito di questo modello. Si dice infatti che lo stile all’anteriore sarà lo stesso di Grande Panda e delle altre auto della famiglia. Le maggiori differenze oltre alle dimensioni le troveremo al posteriore dove sarà ovviamente presente il tipico cassone da pickup che a quanto pare sarà molto capiente. Insomma si tratterà di un modello perfetto per chi lavora e ha bisogno di un mezzo capiente con cui trasportate merci o materiale.

La piattaforma smart car su cui nascerà questo modello offre una buona flessibilità dal punto di vista tecnico, perché consente di immaginare diverse soluzioni di motorizzazione in base ai mercati e al tipo di utilizzo. L’ipotesi più concreta è quella di una versione con motore 1.2 turbo mild hybrid da circa 100 cavalli, affiancata da una variante elettrica da circa 113 cavalli. Non si può escludere, inoltre, che in alcuni mercati extra europei possano trovare spazio anche configurazioni solo benzina, più semplici e adatte a esigenze specifiche.

Per quanto riguarda la trazione di Fiat Grande Panda Pick-up, la base dovrebbe essere anteriore, ma prende quota anche l’idea di una variante 4×4 con asse posteriore elettrico, una soluzione interessante perché più leggera, meno costosa e capace di entrare in funzione solo quando necessario. Se derivato davvero dalla Grande Panda, il modello potrebbe offrire una portata tra 400 e 600 kg e una capacità di traino fino a 1.000 kg, risultando adatto a piccoli professionisti e attività leggere. Il tutto si inserirebbe nel piano Fiat di ampliare progressivamente la famiglia Panda fino al 2028.